«Pacey Witter» regresa 18 años después con estas icónicas fotografías

Dawson’s Creek (1998-2003) fue una serie icónica que contó con la participación de Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams, y James Van Der Beek.

Después de seis temporadas, parecía que ya el mundo entero conocía las aventuras de estos cuatro amigos. Asimismo, tuvo uno de los más icónicos triángulos amorosos de la historia del cine.

La sarcástica, y aguda Joey Potter (Katie Holmes); la sensual y rebelde Jen Lindley (Michelle Williams); el insubordinado y encantador Pacey Witter (Joshua Jackson); y por supuesto, el protagonista Dawson Leery (Dawson Leery).

Dawson’s Creek(1998-2003) / Pinterest

La historia –como recordarán– sigue las vidas de estos cuatro amigos, sus amores, sus corazones rotos y la búsqueda de alcanzar sus sueños. Poco tiempo después de su estreno, ya todos tenían un equipo, apoyabas a Dawson o a Pacey.

Joshua Jackson, el actor que se robó la serie

Aunque en un inició indudablemente el protagonista era Dawson (vaya, si la serie entera se llamaba como él), poco tiempo después fue cediendo pantalla a Joey y a Pacey.

La química de estos dos actores era tanta que traspasó la pantalla (luego nos enteramos que sí había un romance detrás de cámaras, lo que explica muchas cosas).

La ternura de Joshua terminó derritiendo más corazones, algo que no se esperaban los productores. De hecho, la tercera y la cuarta temporada se convirtieron en dos de las favoritas del público dado que sigue más de cerca la historia de Joey y Pacey.

Muchas continúan bromeando cómo el personaje de Witter arruinó el romance para las mujeres de los 90’s. Definitivamente, es uno de los hombres más tiernos que las series nos ha dado. Aunque se enojen las seguidoras de Dawson (que lo siguen defendiendo incansablemente porque no se quedó con la chica de sus sueños).

¿Qué hace Joshua hoy en día?

En la actualidad, Joshua está casado con la actriz y modelo Jodie Turner-Smith. Hace un año se convirtieron en los orgullosos padres de una pequeña a la que llamaron Janie Jackson.

Instagram @vancityjax

De igual forma, ha tenido participación en la mini serie Little Fires Everywhere (2020) junto a Reese Witherspoon y Kerry Washington. Y obtuvo el protagónico de la serie (basada en hechos reales) de Dr. Muerte (2021).

Ha estado muy activo en su carrera, y recientemente Mr. Porter (empresa de ropa de diseño) realizó una entrevista a Joshua en donde dejó ver sigue siendo el amor platónico de muchas de nosotras.

También contó muchos de los secretos de Dawson’s Creek, y cómo Netflix logró que las nuevas generaciones pudieran conectar con el mágico pueblo de Capeside.

“Siempre me sorprende cuando los jóvenes dicen que acaban de llegar a Dawson’s Creek ”, dice @vancityjax. “Yo digo, ‘¿es un drama de disfraces para ti? ¿Sientes que estás viendo un documental histórico? ”. Sobretodo porque ya han pasado 18 años del último capítulo de esta famosa serie.

Por último, confesó que no iba a ver ningún reboot de la serie, como está pasando con muchas de las historias de los inicios de los 2000; Friends y Sex and The City son un ejemplo de lo que la nostalgia ha logrado.

“Nadie necesita ver el drama descarnado sobre Pacey y Joey y su matrimonio 20 años después. Esta vieja historia contándonos la historia de cómo nos volvimos viejos, canosos y arrugados y atravesamos juntos una crisis de la mediana edad. No creo que eso se suma a la historia original…”, admitió el actor.

Más de este tema:

7 razones por las que Pacey “arruinó” el romance para las mujeres de los 90’s

Brendan Fraser reaparece más fuerte que nunca a pesar de las críticas sobre su aspecto

Suri Cruise reaparece en un día de compras con Katie y luce como toda una modelo

Te recomendamos en video: