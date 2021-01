7 razones por las que Pacey "arruinó" el romance para las mujeres de los 90's

Dawson's Creek: una serie que rompió tabúes

La serie de Dawson's Creek (1998) fue un parteaguas importante para la televisión de los 90's. Rompió con muchos tabúes, y se convirtió en una serie que ha trascendido a lo largo de los años.

En el inolvidable capítulo de "True Love" se transmitió el primer beso gay en el prime time de una cadena de televisión estadounidense. Asimismo, se habló de la adopción homoparental, la homofobia, y del difícil proceso de aceptación en un mundo heternormativo.

También, se alejó de las "mujeres enemigas" que la mayor parte del entretenimiento de esa época –y aún en la actualidad– prevalece. Aunque las protagonistas Joey (Katie Holmes) y Jen (Michelle Williams) se vieron inmersas en un triángulo amoroso, siempre hubo respeto entre ellas.

Tal vez nunca pudieron vencer sus diferencias por completo, ni tampoco eran las mejores amigas. No obstante, nunca dudaron en apoyarse, defenderse, y consolarse cuando la situación lo requería.

Jen y Joey - IMDb

De eso se trata el famoso concepto de sororidad del que tanto oímos hablar hoy en día, pero que en realidad no es nada nuevo. Es respetar a otras mujeres, aunque no tengas nada en común con ellas, entendiendo que no son tu competencia.

El personaje Pacey Witter

Y por fin llegamos a uno de los personajes consentidos de la serie. Aunque el protagonista es Dawson –James Van Der Beek– su mejor amigo y después rival se llevó el amor del público.

Nos dejó estándares inalcanzables cuando hablamos de romance, y parejas. Estas expectativas que con el tiempo se volvieron dañinas porque es muy alejado de la vida real.

Tal vez muchas mujeres y hombres con sus respectivas parejas han vivido ese tipo de relaciones, pero hay que admitirlo, es en verdad muy difícil, y poco común.

Aún así se disfruta bastante soñar con un personaje como Pacey (Joshua Jackson), y aquí haremos un reencuentro de algunos de sus momentos más románticos.

Dawson"s Creek - IMDb

1.- Toda su relación con Andie.

Cuando Pacey conoce a la mamá de Andy, y ésta tiene un ataque en el súper mercado no dudó en controlar la situación. Ni se asustó, ni hizo sentir mal a su novia, ni tampoco pidió más explicaciones.

Lo mismo que con todos los cambios que estaba sufriendo Andy (Meredith Monroe). En todo momento la apoyó, intentó ayudarla, y jamás desistió a pesar que la situación se puso cada vez más complicada.

2.- Pacey viendo dormir a Joey.

Cómo recordar todo ese episodio en donde por fin se revela que Pacey está enamorado de Joey. Todo ese día hizo todo lo posible por ayudarla con su posada; se convirtió en ingeniero, encargado del mantenimiento, y toda función que los Potter necesitarán.

Tanta es su pasión por ayudarlos que despierta las dudas del papá de Dawson. Pero el momento clave es cuando la abuela de Jen cuenta que el verdadero amor es "ver dormir a la persona que amas".

Pacey y Joey - Instagram @dawsonscreek_world

3.- Cuando le compró una pared a Joey.

Otro de los mejores episodios de la serie. Pacey se toma muy personal el insulto al mural de Joey, busca al culpable, y le exige que se disculpe por hacer vandalismo en la obra de Potter.

Pero qué más romántico cuando la reta a no rendirse, a no desistir de sus sueños, y mostrarle al mundo su talento. Mientras que Dawson solo busca consolarla, Pacey demuestra que la conoce mejor al comprarle una pared.

Él no hace que todo gire alrededor de él, desde atrás busca que la mujer que ama cumpla sus sueños sin ser el protagonista de ellos.

4.- Cuando contó hasta 10 segundos para que Joey pudiera rechazarlo.

La escena en donde Joey deja de negar sus sentimientos a Pacey es una de las mejores. Nada de besos robados, o insistir hasta conseguir lo que quieres.

Pacey le da 10 segundos para que se aleje, para que lo rechace sin compromisos, y para no presionarla con su amor. Es alguien que entiende que "no es no", y busca respetarlo.

5.- El momento en el que probó no hay nada más romántico que la atención.

Otro de los icónicos momentos es cuando alaba el brazalete de Joey, y relatar que se acuerda perfectamente de dónde viene. Sabe que es de su mamá, recuerda perfectamente el día que ella se lo confesó, y muestra que escuchar los intereses de tu pareja es la acción más romántica que puede existir.

6.- "Ask me to stay" (Pide que me quede).

Un momento que convirtió a Pacey Witter en el personaje masculino perfecto de todas las series. Al final, busca luchar por la mujer que ama pero siempre entendiendo que la decisión es de ella.

Él ya luchó, y confesó sus sentimientos, pero hace un último esfuerzo para que Joey dé el último paso.

7.- El momento en el que liberó a Joey.

A veces amar significa dejar ir, no retener, y entender que el amor debe ir de ambos lados. Por eso en la escena final en donde le confiesa que ya nada la retiene, y que por fin puede ser libre para elegir su camino.

Es en ese momento que entendemos que la pareja perfecta para Joey –y para todas– debe ser alguien como Pacey; alguien que ame sin poseer.

Más de este tema:

Brendan Fraser reaparece más fuerte que nunca a pesar de las críticas sobre su aspecto

Por esto es que la relación de Daphne y Simon puede ser más tóxica que romántica

La verdad tragedia de Sabrina fue que nunca aprendió a ser feliz sola

Te recomendamos en video: