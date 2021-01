Por esto es que la relación de Daphne y Simon puede ser más tóxica que romántica

La serie de Netflix Bridgerton tiene hipnotizados a los amantes de las novelas de época, con protagonistas que se sienten atrapadas en una sociedad que espera que sólo sean buenas esposas. Los vestuarios Es fácil dejarse atrapar por los hermosos escenarios y majestuosos vestuarios, además de las estupendas actuaciones del elenco.

La serie está basada en las novelas de Julia Quinn, ambientadas en competitivo mundo de la alta sociedad de Regency London. La adaptación de Netflix cuenta el momento en que Daphne está a punto de entrar en el ‘mercado matrimonial’ de Londres, con el fin de que encuentre un buen esposo que la mantenga sin embargo, ella quiere seguir los pasos de sus padres y casarse por amor.

Las cosas se ponen tensas cuando una revista en la que escribe la misteriosa Lady Whistledown comienza a atentar contra la reputación de Daphne. Es entonces cuando el rebelde y soltero codiciado duque de Hastings aparece en su vida para darle un giro de 180º.

La sensualidad y la pasión son un punto clave dentro de la trama . Mientras que muchas hemos quedado prendadas del guapísimo Regé-Jean Page como el Duque de Hastings y suspirado con esos intensos encuentros con Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton, hay un debate entre si en realidad son una pareja romántica o tóxica.

Desde el momento en que Simon, el duque de Hastings, aparece en la pantalla, se adueña de la habitación. El personaje es encantador, está escrito para hacer tambalear las rodillas de las señoritas que quisieran desposarlo, aún cuando este está negado a pensar en matrimonio.

Si bien el enamoramiento de Daphne y Simon puede parecer digno de desmayo y un relationship goals, en realidad puede haber algo bastante tóxico si se hace una inspección más a fondo.

Y es que si bien logran puntos en común, ambos recurren al engaño y la manipulación para escapar de sus compromisos. Mientras que Daphne ve a Simon como la excusa perfecta para evitar ser obligada a casarse, este la ve como una fachada para ocultar su promiscuidad.

I'm enjoying Bridgerton but I really thought we had outgrown the "Two people being toxic and manipulative to each other, but pretend it's romantic" thing by now.

— Alisha Grauso (@AlishaGrauso) December 29, 2020