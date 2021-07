Adamari López comparte el menú diario de lo que come para perder peso

Bien es sabido que Adamari López perdió 10 kilos en el último año basándose en alimentación saludable y rutinas de ejercicios, siguiendo la dieta y consejos de Weight Watchers, un programa de pérdida de peso y bienestar impulsado por la famosa conductora, Oprah Winfrey.

En el caso de la boricua, no solo ha sido un cambio físico sino también de mentalidad, porque la comunicadora de Hoy Día sigue decidida en llevar una vida sana, haciendo elecciones saludables a diario y entrenando hasta los fines de semana, lo que prueba su determinación para llegar a la meta.

La actriz es muy disciplinada con sus ejerccios y alimentación.- Instagram @hoydia.

Tal como le reveló a People en Español todavía anhela perder 10 kilos más, así que se mantiene comiendo bajo en calorías para reducir medidas progresivamente.

¿Cómo es la dieta de Adamari López?

“A mucha gente le ha parecido muy rápido (su pérdida de peso) pero tengo ya dos años tratando, desde que me uní con WW. Al principio fue frustrante no ver que pasara tan rápido. Después vino la pandemia y volvía para atrás”, reveló la también actriz al mismo medio.

“Empecé los retos y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco, que eso me costó mucho”, aseguró.

La presentadora tiene 21 libras menos y va por más.- Instagram @hoydia.

Por esa razón, Adamari López apartó de su dieta las gaseosas y actualmente desayuna con agua o un poco de jugo de naranja, acompañado de un huevo hervido o en cualquier otra presentación como principal alimento antes de grabar el show de lunes a viernes.

“Llego a casa y me como un tercio de taza de arroz con otra proteína y con alguna verdura o ensalada, o con tomate y queso, y mucha agua. En la noche me tomo un caldito, una sopita, una proteína sola, ya sin arroz”, añadió.

El resto lo compensa con mucha actividad física porque hace “ejercicios todos los días. Los fines de semana trato de correr en ayuna, cuando me levanto”, reveló.

