Adamari López, Rebel Wilson y otras celebridades que han sido criticadas por bajar de peso

La sociedad las juzgaba por no cumplir con los patrones de belleza y tras bajar de peso, también fueron criticadas, así que los casos de estas famosas ejemplifican la presión a la que están sometidas las mujeres para siempre encajar en el molde de lo ideal y lo perfecto, poniendo grandes expectativas y exigencias sobre ellas, cuando realmente lo único que importa es que sean felices.

Famosas criticadas por bajar de peso

Adamari López

La también actriz se muestra más segura de sí misma que nunca.- Instagram @adamarilopez.

Encabezando esta lista se encuentra la boricua del programa Hoy día, quien este 2021 le ha dado un giro de 180 grados a su figura gracias a un plan de rutinas de ejercicios y alimentación sana para bajar de peso que ya reportó grandes resultados.

Sin embargo, para muchos esto ha sido alimento para malos comentarios, dudando de la veracidad de su proceso alegando que se debe a cirugías o ediciones de fotos, y otros, que critican la nueva vestimenta que ella selecciona con la confianza renovada en sí misma a sus 50 años.

Rebel Wilson

La artista cambió radicalmente y hace oídos sordos a las opiniones de los demás.- Instagram @rebelwilson.

En el mismo lado de la acera se encuentra la australiana que cumplió una de sus metas al llegar a los 40 años: perder más de 30 kilos. Después de casi un año y medio, la actriz llegó a su peso ideal: 75 kilos y se siente más fabulosa que nunca, explicó Women’s Health Magazine.

No obstante, no todo ha sido mieles en el proceso, porque en el camino se ha encontrado con saboteadores que incluso le han ofrecido dinero para que no rebajara o le ofrecían papeles actorales determinados, pero ella no quiere ser encasillada en un estereotipo.

Khloé Kardashian

Khloe se muestra feliz con su cuerpo y eso es lo que importa.- Instagram @khloekardashian.

Ella siempre fue conocida como la “hermana gorda de las Kardashians”, cuestión que la motivó a bajar 18 kilos de peso, pero también terminó siendo una de las famosas criticadas en el trayecto ya que muchos afirman que su proceso se debió a presiones externas para lucir un cuerpo perfecto y no motivada por su salud o amor propio.

De igual manera, cada día se enfrenta al body shaming en las redes sociales, criticada por su aspecto y por los filtros que utiliza en sus fotografías.

Aislinn Derbez

Aislinn promueve el amor propio, sin importar la talla.- Instagram @aislinnderbez.

Después de traer al mundo a su hija Kailani, la mayor del clan de los Derbez emprendió una misión para recuperar su silueta, pero luego de sus primeras apariciones en bikini las críticas surgieron por una “extrema delgadez”, a lo que ella respondió demostrando que ama su físico tal y como es, y no pretende modificarlo para satisfacer a terceros.

