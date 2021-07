Aseguran que Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez se reunieron en secreto

Durante los últimos días, Alexis Sánchez ha acaparado la atención en el mundo del espectáculo por una serie de temas. Uno tiene que ver con el lujoso departamento que se habría comprado en Miami, mientras que los otros apuntan a su vida amorosa.

Esto, porque el Niño Maravilla recientemente fue vinculado a la modelo rusa Katerina Safarova, quien habría tenido un romance con el brasileño Neymar Jr. en el pasado. La joven de 22 años sería la nueva conquista del seleccionado nacional. Sin embargo, no es lo único que se ha comentado.

En un nuevo capítulo de Me Late, Luis Sandoval dio a conocer un encuentro que Alexis Sánchez habría tenido con su expareja Mayte Rodríguez. Según contó, la reunión se habría producido cuando el futbolista se encontraba recuperándose de una lesión para disputar la Copa América 2021.

Aseguran que Alexis Sánchez se reunió en secreto con Mayte Rodríguez – TV+

“¿Se acuerdan que surgió un rumor de que él se había juntado con Mayte Rodríguez?”, preguntó, a modo de introducción. “Un empresario gastronómico y hotelero de la región de O’Higgins, de Pichilemu, me confirma que efectivamente Alexis Sánchez se juntó con Mayte Rodríguez en aquellos días“, agregó.

“Salieron, los vieron juntos. Pero efectivamente ahora me lo confirma un hombre muy importante de la zona, que Alexis se juntó con Mayte Rodríguez. A ellos los vieron en una zona que se llama ‘El Pangal’. Es un lugar donde no va nadie. Era una playa para ellos solos, y todo lo hacían por delivery. Las comidas para las cabañas y para el hotel donde estaban, para no tener contacto”, detalló.

Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez han sido vinculados anteriormente

Recordemos que los rumores entre la pareja no son nuevos. A fines de mayo, surgió una curiosa información en torno a la ex pareja de famosos. Y es que según señaló la periodista Cecilia Gutiérrez, estos seguirían en contacto luego del quiebre.

Las palabras de la comunicadora surgieron ante la pregunta de un usuario, quien quiso saber si el seleccionado de la Roja sigue en contacto con la actriz y modelo. “Sí”, contestó Cecilia Gutiérrez, sin entregar mayores detalles al respecto.

Sin embargo, tras semanas de rumores, fue la misma actriz quien aclaró su actual vínculo con el seleccionado de la Roja. Según indicó a un usuario en redes sociales, “existe cariño y buena onda”, pero no tienen relación hace varios años