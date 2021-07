“No me gustaron sus malas palabras”: Ángela Aguilar opina sobre Karol G y alarga la controversia

La cantante Karol G apareció en los Premios Juventud interpretando mariachi, algo que a muchos les llamó la atención y desató opiniones divididas, entre ellas, la de Ángela Aguilar quien fue consultada sobre la actuación de la colombiana por tratarse de su género musical.

Siempre me dejas en shook 😭😭😍 la manera en que cantas con tanto sentimientos lo que transmites es tan mágico @karolg gracias por tanto no te merecemos pic.twitter.com/Nt9I0QUqMo — 𝓙𝓪𝓿𝓲 (@javipazj) July 23, 2021

Al respecto, la joven mexicana de 17 años aseguró que no está mal que una artista de otra nacionalidad haya rendido homenaje a la cultura local, pues “la música mexicana es universal y todos la pueden cantar”, afirmó según Milenio.

Sin embargo, la intérprete de Dime cómo quieres y Cielo Rojo no se cohibió al decir que no todo le gustó en el show de la reguetonera, en el que fiel a su personalidad, se expresó con mucha libertad, lo que le trajo críticas de la opinión pública.

La cantante fue interrogada por ser una joven estrella de la música regional.- Instagram @angela_aguilar_.

“No me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero todo lo demás me encantó”, agregó la artista de la dinastía Aguilar en sus declaraciones, que van en la misma línea de lo que opinó su papá, Pepe Aguilar, otro de los máximos exponentes de la música regional mexicana.

“Está padrísimo que artistas de otros países puedan hacer nuestra música. No tienes que ser digno para cantar mariachi, sólo te tiene que gustar el mariachi y ya, pero me parece que lo hizo muy bien”, dijo.

Ángela Aguilar no fue la única en hablar de Karol G

Pero sí, quizás, una de las que se dirigió a ella con más tacto, ya que otros colegas, como Noelia, se refirieron a la reguetonera reprochando por completo su actuación.

La colombiana fue muy criticada por su presentación.- Instagram @karolg.

“Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México (…) Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más, porque eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese género día con día, eso no es agradable”, escribió en sus redes sociales.

“Nadie utiliza frase soez como hijo de tu p… en televisión nacional y menos cantando con mariachi ¡Qué barbaridad! Tú puedes hacer algo mejor, hazlo sin lodo. Respeto ante todo”, finalizó.

Karol G con Mariachi? Ay que no mame🤦‍♀️ que afán de meterse en un género con el que no puede. Que se quede con su tusa por favor y deje la música de mi país! — MarG (@MarxJowi) July 23, 2021

Con todo respeto para los fans de Karol G , pero no todos pueden cantar con mariachi 😶 — 𝓟𝓪𝓵𝓸𝓶𝓪 🇲🇽📼 (@wealllove_CNCO) July 23, 2021

Más de este tema:

Ángela Aguilar enamora con su look romántico en los Premios Juventud

En Brasil crearon una banda tributo a RBD y su parecido te sorprenderá

La hija de Lucero muestra un bochornoso ‘fail’ y prueba que tiene mucho sentido del humor

Te recomendamos en video: