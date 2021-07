Laura Acuña es una de las presentadoras colombianas más comentadas del momento. “Planeador de bodas” La foto con la que Laura Acuña emocionó a sus seguidores

Esto, debido a su nuevo trabajo como presentadora en “La Voz Kids”.

El programa de canto infantil se ha convertido en la producción más vista del país.

Esto, según el reporte presentado por Kantar Ibope Media, en el que se ve que lo sigue muy de cerca “La Reina Del Flow”, también del Canal Caracol.

Los niños se han robado la atención del público y con ello han divertido y conmovido a los televidentes.

De la misma forma, la nueva faceta de Laura Acuña en este programa ha sido blanco de comentarios.

Lo cierto es que en redes sociales como Twitter, la presentadora ha recibido muchas críticas .

Para muchos, Acuña se ha mostrado “fría” y “alejada” de los participantes.

Sin embargo ella no se ha referido al tema, ni ha respondido a los mensajes negativos.

Y es que parece que está muy emocionada con su rol allí, y era algo que quería hacer desde hace un tiempo.

Vale la pena mencionar que ella trabajó durante más de 15 años en el Canal RCN.

En el mes de marzo anunció su salida y posteriormente fue contratada para hacer parte de Caracol en el concurso musical.

Otro tema sobre su vida que ha dado de qué hablar es su matrimonio, pues muchos se preguntan si se separó.

Ella ha afirmado que no hablará al respecto y dijo que le gusta que la gente no sepa.

“Yo no quiero hablar del tema porque me encanta que la gente no sepa. Las especulaciones son eso, especulaciones, pero yo aprendí que hay cosas que uno tiene que dejar para uno, hay cosas que sólo le importan a uno y no tiene por qué contarle a nadie más, por eso me volví hermética con el tema”.