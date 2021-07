¡Así reaccionó la realeza! el príncipe Harry revelará detalles de su vida en un libro autobiográfico

El príncipe Harry y Meghan Markle no han dejado de ser el centro de varias polémicas después de su renuncia a la realeza británica, pues cada uno de sus pasos parece incomodar más a los miembros de la corona.

Tal es el caso de la confirmación del libro autobiográfico que publicará Harry y en el que podría revelar detalles acerca de cómo es la vida dentro de la realeza y cómo se convirtió en el hombre que actualmente es.

El portal Page Six había informado que el príncipe se encontraba trabajando en su libro junto a la editorial Penguin Random House y de la mano del escritor J.R. Moeghringer.

Ahora, tanto la editorial, como el propio Harry emitieron comunicados que confirmaron la información y detallaron que será en 2022 cuando el libro sea lanzado tanto en los Estado Unidos como en el Reino Unido.

A través de su cuenta de Insragram Penguin Random House compartió un post en el que se hace referencia a una cita del príncipe: “Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”.

Junto a esto, la editorial compartió que se tratará de un relato honesto desde lo más personal de Harry.

“El príncipe Harry ofrecerá un retrato personal honesto y cautivador, uno que muestre a los lectores que detrás de todo lo que creen saber se encuentra una historia humana inspiradora, valiente y edificante”, dice el comunicado.

El príncipe Harry está orgulloso de su nueva etapa

A través de la página web de la Fundación Archewell, creada por los duques de Sussex, el príncipe publicó un comunicado en el que expresó su sentir con respecto a este texto autobiográfico.

“He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, señaló.

Además, agregó que espera tener una buena influencia en quienes lean este relato.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, afirmó en el comunicado.

Por este libro, el príncipe habría recibido unos 20 millones de dólares como adelanto, una de las sumas más altas de la historia en cuanto a literatura se refiere.

La realeza no apoyaría la decisión del príncipe Harry

La nueva noticia habría sido otro vaso de agua fría para los miembros de la realeza, pues estarían preocupados por lo que pueda revelar Harry.

Según fuentes citadas por US Weekly, “la familia real está conmocionada por el libro”.

Además, el príncipe Carlos y William, se encuentran “particularmente preocupados por lo que Harry revelará.

Una fuente experta en la realeza señala que las acciones de Meghan y Harry han generado muchos conflictos dentro de la realeza, por lo que este nuevo paso no resta preocupaciones.

“Creo que todos están cansados de estar enojados cuando se trata de Harry y Meghan. Han pasado los últimos 18 meses haciendo todo lo que le prometieron a Su Majestad que no harían: ganarse la vida con sus vidas anteriores y su estatus como miembros de la Familia Real. Es deprimentemente predecible, desafortunadamente”, citó US Weekly.

Más sobre este tema:

Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry fueron premiados por decidir no tener más hijos

El príncipe Harry nos recuerda que todos merecemos sanar las heridas del pasado

Así lucirán los protagonistas de la película del príncipe Harry y Meghan Markle

Te mostramos en video: