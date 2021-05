El príncipe Harry nos recuerda que todos merecemos sanar las heridas del pasado

Meghan Markle y el príncipe Harry dieron mucho de qué hablar tras las polémica entrevista con la presentadora Oprah Winfrey en la que hablaron sin filtros sobre la pesadilla que vivieron dentro de la Familia Real. Ahora, con el estreno de la serie documental The Me You Can’t See, producida por Oprah y Harry, el ex royal sigue en la mira.

Para Harry, regresar a Londres para asistir al funeral del Príncipe Felipe el mes pasado significó una vez más enfrentarse al lugar donde se sintió atrapado y perseguido por las cámaras.

El viaje exprés se convirtió en una prueba de su capacidad para hacer frente a la ansiedad que estaba atormentándolo en ese momento y de la que nadie sabía.

“Estaba preocupado por eso, tenía miedo”, dijo Harry a The Associated Press durante una reciente entrevista para promover el documental.

Lo que para muchos podría ser “cualquier cosa”, para Harry no lo era. Sus miedos e inseguridades más grandes estaban convergiendo en el mismo lugar una vez más. Sin embargo, algo que él mismo ha dicho es que acudir a terapia ha sido lo más beneficioso para su salud mental y es a través de su historia personal que espera que otras personas sean más empáticas con el tema.

“Definitivamente lo hizo mucho más fácil, pero el corazón aún late”, dijo el ex royal, haciendo referencia a esas heridas del pasado que aún está tratando de sanar.

Harry detalla los impactos positivos de la terapia e incluso comparte una sesión de EMDR técnica utilizada para atenuar los efectos negativos de los eventos traumáticos.

De acuerdo con su testimonio, los terapeutas son personas “que pueda ayudarnos a guiarnos, crear esa conciencia en los nuestros vida hasta cuándo podríamos estar sintiendo dolor y cómo salir de eso”.

Cada quien tiene una experiencia diferente y nunca se debe subestimar el dolor ajeno.

En redes sociales no faltaron los comentarios que cuestionan la experiencia del príncipe Harry y es que para algunos, él no podría tener ansiedad ni problemas con ataques de pánico pues tiene mucho dinero y por ende la vida resuelta. “¿Qué podría preocuparle a este sujeto?”, es una expresión constante entre los usuarios.

Todos tenemos derecho a sanar las heridas del pasado.

El príncipe Harry ha dicho que el trauma de la muerte de su madre, la princesa Diana, lo llevó a beber y probar drogas. Él tenía apenas 12 años cuando la princesa falleció en un trágico accidente automovilístico en París. y es una pérdida que todavía está procesando.

A veces olvidamos que los trastornos mentales no distinguen raza, edad, género o estatus. Hay demasiados factores que pueden detonarlos y no son “cualquier cosa”. El dinero y la fama no garantizan que estarás libre de ellos y el testimonio de el príncipe Harry es tan válido como el de cualquier otra persona que los padezca.

Tus heridas del pasado no definen tu valor como persona.

A nadie le gusta sentirse ansioso, asustado, estresado, deprimido o inseguro todo el tiempo. Nadie quiere dejar de hacer cosas por estar pensando en todo lo que podría salir mal. Pero las emociones ocurren y sentirlas es parte de todo un proceso. La sanación toma tiempo y no es lineal lo importante es seguir siempre adelante.

Las cicatrices son un recordatorio de que sobrevivimos. Tus heridas del pasado no te definen y no tienes por qué estancarte en ellas; te hicieron crecer y te demuestran que tienes la capacidad de sanar.

