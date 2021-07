Lecciones de madurez que ha dejado Jennifer Garner tras la nueva relación de Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su romance después de 17 años de haber roto su compromiso y aunque esto resultó un escándalo para muchos seguidores, Jennifer Garner, exesposa del actor y madre de sus hijos, ha dejado claro que la madurez es crucial en estas situaciones.

El actor y la cantante han pasado mucho tiempo juntos y no se han mostrado preocupados por mostrar su amor públicamente.

Por el contrario, la pareja ya ha compartido en diversos contextos, tanto a solas como con sus familias y esto generó muchas preguntas a sus fanáticos, entre las que destacó: ¿cómo se llevarían cada uno con los hijos del otro?

Esta es una pregunta que no solo ha sido importante para el actor y la cantante, sino para sus exparejas Marc Anthony y Jennifer Garner, quienes parecen estar apoyando la nueva relación sin problemas.

La protagonista de “Si tuviera 30” ha dado lecciones de madurez al brindarle el apoyo necesario a sus hijos y expareja para tener una relación sana con Jennifer Lopez.

Esto es esencial pues ayudará a que los pequeños creen vínculos sanos con las personas cercanas al círculo familiar y con aquellas que empiezan formar parte de la familia directamente.

Una fuente cercana a Garner señaló a Enternainment Tonight que la relación de su ex le alegra mucho.

“Fue idea de Ben estar abierto y dejar fluir la relación. A Jen le gusta el control, pensó que era un poco flojo, pero ahora, mirando hacia atrás, Jen dice que fue una gran decisión. No puedes ocultar con quién está saliendo tu ex. Especialmente si estás en el negocio. Y Jen no tiene nada en contra de JLo”, comentó.