Así fue como “Control Z” abrió paso hacia la visibilidad de la comunidad trans

A poco más de un año del estreno de la serie Control Z en Netflix, finalmente se ha revelado el trailer de la segunda temporada. La plataforma ya ha dado la fecha de estreno, así como una probada de toda la intriga que acompañará a los alumnos del Colegio Nacional.

La trama sorprendió a todos por tratarse de una producción mexicana que salió de lo convencional, con un elenco conformado por nuevos y prometedores talentos como Ana Valeria Becerril, Yankel Stevan y Macarena García.

Tráiler Oficial | Control Z Temporada 2

Y aunque por momentos pareciera recurrir a las fórmulas de series como Gossip Girl, 13 Reasons Why o Élite, cuenta con elementos que la hicieron destacar en la plataforma a nivel mundial.

Zion Moreno, quien dio vida a Isabela se convirtió en la revelación del año por tratarse de una actriz transgénero que abrió paso a una comunidad que no ha tenido tantas oportunidades en la industria debido al desconocimiento y los prejuicios que existen alrededor.

En la serie, Isabela es una de las chicas más populares y bellas del colegio cuya vida da un giro de 180 grados cuando el hacker revela ante todos que es una mujer transgénero. Quienes consideraba sus amigos, así como su novio terminan dándole la espalda y es cuando comienza su lucha por reafirmar su identidad.

La actriz no sólo destacó por su belleza y talento sino por su historia de vida.

Zion comenzó con su transición a mujer desde temprana edad. Actualmente tiene 26 años y aunque nació y creció en los Estados Unidos, por sus venas corre sangre mexicana.

A los 19 años inició su carrera en el modelaje en la ciudad de Nueva York y aunque tuvo suerte con varias oportunidades en revistas como Sports Illustrated, la joven decidió enfocarse en la actuación.

Zión debutó en “K-12”, proyecto visual musical de la cantante estadounidense Melanie Martinez que combina romance y fantasía. Sin duda, ‘Control Z’ se convirtió en la oportunidad más grande para darse a conocer en el mundo del entretenimiento y así abrir paso a otros jóvenes trans que están luchando por un lugar en la industria.

Fue así como la serie se atrevió a abordar temas que aquejan a la comunidad LGBTQI y replantear aquellas falsas creencias que han causado tanto odio y sufrimiento.

Aunque Zion no estará en la segunda temporada, su participación ya dejó huella y le abrió las puertas a otros proyectos importantes.

“Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada”, escribió la joven tras el final de la primera temporada.

Zion consiguió un papel en el reboot de Gossip Girl como Luna La, a quien ya consideran una digna sucesora de Blair Waldorf, personaje interpretado por Leighton Meester en la versión original.

Las personas transgénero han tenido una historia larga y complicada en la industria pero poco a poco, han comenzado a tener más oportunidades.

Son las nuevas generaciones las que se están encargando de luchar por ser escuchados y por validar sus derechos. No es algo que se pueda frenar pero tampoco que se deba corregir. Al contrario, estamos en un momento en el que debemos aprender más.

Las figuras públicas están jugando un papel clave en todo esto ya que están aprovechando su alcance para que el mensaje llegue a todos como una lección de aceptación y tolerancia al otro.

De acuerdo con The National Center for Transgender Equality (NCTE) las personas transgénero son personas cuya identidad de género es diferente del género que se pensaba que tenían al nacer.

Si algo hemos aprendido en los últimos años -gracias a que cada vez se abre más la conversación- es que la identidad de género de algunas personas es diferente de lo que se esperaba inicialmente cuando nacieron. De ahí que se identifiquen como “transgénero”.

