Elliot Page no está "confundido" y es momento de entender su identidad

El actor Elliot Page, antes conocido como Ellen Page, reveló a través de sus redes sociales que es transgénero. De inmediato, los fans aplaudieron el valor que tuvo para hablar abiertamente y llenaron de halagos sus redes sociales Sin embargo, las ofensas y burlas también salieron a relucir, alegando que ahora está de moda "estar confundirse de género".

Nacido en Halifax, Nueva Escocia, Page saltó a la fama como protagonista en Juno de 2007. Fue nominado para un Oscar, BAFTA, Critics 'Choice Award, Golden Globe Award y un Screen Actors Guild Award. Desde entonces, fue reconocido como uno de los talentos más prometedores de la industria.

Page también tuvo una participación en cintas como X-Men y la serie The Umbrella Academy, además de fungir como anfitrión de la serie de viajes Gaycation de Viceland en dos temporadas y este año dirigió There's Something in the Water, un documental de Netflix.

"Siento una gratitud abrumadora por la gente increíble que me ha apoyado en este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy lo suficiente como para perseguir mi ser auténtico. Me han inspirado infinitamente tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria ", escribió en un mensaje en sus redes sociales.

Las personas transgénero han tenido una historia larga y complicada en la industria pero poco a poco, han comenzado a tener más oportunidades.

Están en todo el mundo, vienen de diferentes contextos raciales, étnicos y religiosos. Están entre nuestros compañeros de trabajo, vecinos, amigos e incluso familia. Es probable que hayas conocido a una persona transgénero y ni siquiera lo sabes, ¡porque siguen siendo completamente normales!.

Elliot Page was always a man. He just shared it with us when he was ready. No era una mujer que ahora es hombre. Siempre fue hombre. Lee esto de nuevo. — Mari B. Robles López (@mediaprsona) December 2, 2020

Son las nuevas generaciones las que se están encargando de luchar por ser escuchados y por validar sus derechos. No es algo que se pueda frenar pero tampoco que se deba corregir. Al contrario, estamos en un momento en el que debemos aprender más para poder entender, respetar y ser más empáticos.

Las figuras públicas están jugando un papel clave en todo esto ya que están aprovechando su alcance para que el mensaje llegue a todos como una lección de aceptación y tolerancia al otro.

Sin embargo, estamos en tiempos complicados en los que por una parte hay un mayor entendimiento sobre la comunidad LGBTQI y por otra, sólo hay burlas y críticas que sólo alimentan la descomposición social.

Ellen Page llamando la atención de los medios ENFERMOS que le dan publicidad a lo de "Elliot Page"!!!! -Es una Mujer! — Victorino Targaryen Moya (@futuro_r) December 2, 2020

No, Elliot Page no está confundido. No, no es Ellen Page "disfrazada" y no es publicidad para generar ganancias. Elliot es él y así es como debe ser identificado.

Uy, qué sorpresa, Ellen Page está confundida y cree que es vato.

Elliot Page — Liberty or Death (@ALXAM13) December 1, 2020

¿Qué significa ser transgénero?

De acuerdo con The National Center for Transgender Equality (NCTE) las personas transgénero son personas cuya identidad de género es diferente del género que se pensaba que tenían al nacer.

Desde que nacemos, el aspecto de nuestros cuerpos es lo que nos define como hombre o mujer. La mayoría de las personas que fueron etiquetadas como hombres al nacer, aceptan y se identifican con ello y la mayoría de las personas que fueron etiquetadas como mujeres, se identifican como tal. Al menos eso es lo que siempre nos han dicho y como lo hemos estudiado en los libros pero ¿es algo absoluto?

Si algo hemos aprendido en los últimos años -gracias a que cada vez se abre más la conversación- es que la identidad de género de algunas personas es diferente de lo que se esperaba inicialmente cuando nacieron. De ahí que se identifiquen como "transgénero".

No es una moda, no es una confusión y no es una necesidad de "llamar la atención".

Todos, transgénero o no, tenemos una identidad de género. La mayoría de la gente nunca piensa en cuál es su identidad de género porque coincide con su sexo al nacer pero esto no pasa con las personas trans y es algo que van descubriendo conforme van teniendo conciencia.

Ser transgénero significa diferentes cosas para diferentes personas. No hay una única forma de serlo, ni una única forma de sentirse o verse.

Algunas personas transgénero no se identifican ni como hombre ni como mujer, o como una combinación de hombre y mujer.

A pesar de los riesgos frente a una sociedad llena de prejuicios, ser abierto sobre la propia identidad de género y vivir una vida que se sienta verdaderamente auténtica puede ser una decisión que le salve la vida a una persona y que le permita liberarse de las ataduras.

Más de este tema

Barbie lanzó línea de muñecas género neutro para promover la inclusión

Victoria Volkóva se convierte en la primer mujer trans mexicana que posa para Playboy

Hombre transgénero comparte su embarazo y da una lección de aceptación

Te recomendamos en video