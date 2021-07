JLo habla de su separación de Alex Rodríguez y nos enseña a no quedarnos donde somos infelices

Han pasado tres meses desde que Jennifer Lopez terminó su relación oficialmente con Alex Rodriguez.

La cantante estuvo junto al exbeisbolista por más de 4 años y formó una hermosa familia junto a sus hijos Emme y Max, y las hijas de él, Ella y Tashi.

Sin embargo, las cosas no funcionaron, y aunque estaban comprometidos, todo terminó, y hasta ahora la cantante no había dado más detalles sobre su rompimiento.

Jennifer Lopez habla de su separación de Alex Rodríguez

Durante una reciente entrevista con Ebro Darden de Apple Music, JLo habló por primera vez sobre su separación, y dio una gran lección a todas las mujeres.

Y es que nos dejó claro que, aunque todo parezca “perfecto” y lastimes a otros, no tienes que quedarte en un lugar donde no eres feliz.

La celebridad explicó que cuando notó que las cosas no iban bien con Alex y abrió los ojos “las cosas comenzaron a encajar”.

“Una vez que me di cuenta de eso, sucedieron cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, ‘Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debes procesar estos momentos”, dijo JLo.

Además, hace unos días reveló en otra entrevista que fue cuando estuvo en República Dominicana, para firmar la película Shotgun Wedding, donde reflexionó sobre su vida amorosa y tomó la decisión.

“Ahí llegué a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola”, dijo la cantante, demostrando que es mejor estar sola que mal acompañada.

Y también destacó que todo lo que ocurre en su vida siempre se refleja en su música, así es como drena y sana todo.

“Siempre aparece en la música. A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, dijo la intérprete de “Cambia el paso”.

JLo es feliz con su nueva vida

La celebridad comenzó una nueva relación con su ex Ben Affleck y se encuentra muy feliz en este momento.

“Estoy bien. Amo mi vida en este momento, lo que estoy haciendo, dónde estoy. Amo a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndome continuamente. Y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor siempre me inspira”, dijo.

Aunque muchos la critican por tener una nueva relación a poco de haber terminado con Alex, la celebridad demuestra que no le presta atención a los malos comentarios, solo se enfoca en ser feliz en esta nueva etapa, y en sus hijos.

