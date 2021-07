Pamela Díaz repasa a Pancha Merino: “No le aguanto nada, es insoportable”

El pasado miércoles 7 de junio, se estrenó el nuevo programa Los Socios de la Hamburguesa, conducido por Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta. Pamela Díaz fue la primera invitada del espacio, marcado por una serie de dinámicas.

Fue justamente durante uno de estos juegos que la animadora sorprendió con una llamativa opinión sobre Pancha Merino, a quien dijo “no aguantarle nada”. Todo ocurrió cuando conversaban sobre sus relaciones con otras personas.

“Hay personas a las que no les aguanto nada, y a ti te aguanto todo”, comentó Pancho Saavedra. “Ah, yo también hay gente a la que no le aguanto nada“, señaló Pamela Díaz. “¿A quién?”, la desafió Jorge Zabaleta, a lo que esta respondió: “A tu amiga…“.

“Hay gente a la que no le aguanto nada”, dijo la animadora – YouTube

“¿Quién es mi amiga?”, replicó el actor, a lo que la Fiera contestó: “La Pancha Merino. No le aguanto nada, es insoportable esa niña“, agregó, para luego asegurar: “Es bacán no aguantarle a la gente que yo no le agrado”.

“Yo… Hay gente que no le aguanto ni media broma, ni media risa, y hay gente que con la que me río y me puede decir de todo”, comentó Pancho Saavedra, haciéndose parte de la conversación.

“Es insoportable esa niña”, señaló – YouTube

Pamela Díaz barre con las Milf

Esta no es primera vez que la animadora emite declaraciones relacionadas con Pancha Merino. En mayo pasado, lanzó un particular comentario sobre las panelistas de Milf, en el estelar Me Late Prime, del mismo canal en que se realiza su programa.

“Oy, están muy feitas las Milf“, agregó, a lo que inmediatamente Daniel Fuenzalida respondió: “¿Cómo? Están maravillosas“. “No, partieron, y se los digo al tiro. Antes estaban minas, minas, minas. Ahora están como alejaditas de la mano de Dios”, insistió la animadora.

Días después de sus declaraciones, Pancha Merino le respondió a la Fiera durante una transmisión con Berta Lasala, Aranzazú Yankovic y Alejandra Herrera. “Perdóname, la Pamela Díaz tiene como 10 años menos que nosotras. ¡La Pamela Díaz a nuestra edad va a estar destruida!”, dijo.

Luego que le dieran el pase a Berta Lasala, esta explicó que no quería hablar del tema, pero señaló que “hay que aceptar a la gente con sus estilos distintos”. “Yo creo que la Pamela lo hace para llamar la atención y para que hablemos de ella“, cerró Aranzazú Yankovic, quien se encontraba participando del espacio.