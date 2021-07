Estas son las poderosas enseñanzas que nos ha dejado Arecely Arámbula sobre ser madre soltera

Arecely Arámbula se ha convertido en un ejemplo a seguir para miles de mujeres en el mundo, pues no solo es una exitosa profesional, sino que ha sabido cómo equilibrar su vida como madre soltera con su carrera como actriz.

La artista ha llevado una vida llena de retos, sin embargo su mayor enfoque son sus hijos, Daniel y Miguel, a quienes guía y protege pese a ser madre soltera y una figura pública a la que los escándalos la persiguen.

Desde hace años, las polémicas han rodeado la vida der Aracely, pues su relación con Luis Miguel, el padre de sus hijos, está llena de conflictos, ya que, según ella ha manifestado, es un padre ausente.

Pero las dificultades no han sido un impedimento para que esta mujer tenga claro los valores indispensables en la crianza de dos niños.

“La mujer es la que trae la vida, es el pilar de la familia porque en muchas ocasiones, en estos tiempos, habemos muchas madres solteras que nos encargamos de pies a cabeza de cuidar a los hijos, la educación y tenemos que educar, en mi caso que tengo a dos varones, educar a los hombres a respetar a las mujeres y que no se pierda ese gran valor”, dijo durante su participación en un foro sobre empoderamiento femenino.

Aracely Arámbula está enfocada en criar a hombres respetuosos

La actriz explicó que las buenas costumbres, modales y valores deben inculcarse en casa con la convivencia y la cotidianidad.

Además, aseguró que suele hablar con sus hijos sobre temas relevantes en la actualidad como es el bullying y por qué este siempre debe ser prohibido.

“El bullying lo hablo mucho con mis hijos, también las madres en la casa no debemos permitir, en mi caso, que mi hijo mayor o el menor ofenda al otro hermanito, no lo permito”, destacó al tiempo que explicó que este es un duro trabajo que deben realizar todas las madres.

Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron una relación que parecía estar llena de amor incondicional, sin embargo las cosas cambiaron radicalmente hasta llegar a conflictos que se siguen debatiendo.

La actriz ha dejado claro que no lleva una amistad con el padre de sus hijos, sin embargo también se ha alejado de los escándalos y rumores al respecto.

“Tendría muchas cosas qué decir, pero no es el momento porque ya tengo que correr. En su tiempo y en su momento, cuando quiera decirlo, lo diré, pero no es un tema que se me antoje platicarlo porque tengo muchas cosas importantes que hacer”, dijo después del estreno de “Luis Miguel, la serie”.

