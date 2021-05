¿No supera a Luis Miguel? Aracely Arámbula protagoniza polémico Tik Tok

Han pasado 12 años de la separación de Aracely Arámbula la con Luis Miguel, sin embargo, su relación sigue siendo noticia por las demandas de manutención que ha realizado en contra el padre de sus hijos.

La actriz y el cantante contrajeron nupcias en una intima ceremonia en 2006. Fruto de matrimonio nacieron sus dos hijos: Miguel y Daniel y fue en 2009 cuando pusieron punto final su relación y en muy mal términos.

En esta oportunidad Aracely volvió a ser tendencia luego de publicar un Tik Tok hablando del proceso de superación que tuvo aparentemente con ‘Micky’.

“La Doña”, invitó a sus seguidoras a no decaer en los procesos de separación y no quedarse en relaciones dañinas.

Además, reveló que se trataba de alguien que cuenta con el cariño de mucha gente, alguien que todos quieren, lo que avivó más las sospechas.

“Arriba hermosas, vamos adelante que si se puede. Si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tu no?. Como dice mi sobrina, si tu saliste del porque yo no voy a salir del cucaracho”, declaró.

Aunque la chihuahuense no mencionó el nombre de Luis Miguel sus seguidores vincularon rápidamente su testimonio con El Sol de México.

Aracely Arámbula le dijo no a la serie de Luis Miguel

La ‘Chule’ como es conocida, dio un no rotundo a la serie de Luis Miguel, luego de la intención que tuvo la producción de incluir la historia de su romance y su matrimonio.

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, reveló su abogado Guillermo Pous.

Ante su decisión la producción decidió incluir una figura semejante a la actriz sin mencionarla, pero fue rechazada igualmente la propuesta pues la actriz no quería que nadie se entrometiera en su pasado con el cantante.