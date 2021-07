Britney Spears se refugia en su amor tras fallo de su tutela y disfruta al aire libre

Al mal tiempo buena cara y Britney Spears busca la manera de pasarla bien, a pesar de tener todo en su contra.

Luego de que un juzgado de Los Ángeles le negará la petición de destituir a su padre, Jaime Spears, como tutor de su patrimonio, ha decidido disfrutar de la compañía de su novio Sam Asghari.

La pareja disfrutó hace unas semanas de un exótico viaje por las playas de Hawái donde se les vio más enamorados que nunca.

La pareja disfrutó de su amor durante sus vacaciones. Foto: @britneyspears

Britney Spears se refugia en el amor

A pesar de los duros momentos que ha tenido que enfrentar la diva, se le ha visto muy feliz acompañada de su pareja, quien la ha acompañado en todo su proceso legal y emocional.

Sam se ha convertido para Brit en un refugio que la sostiene ante tantos días de soledad y oscuridad a los que ha sido sometida por quienes la rodean.

A través de su cuenta en Instagram la intérprete de ‘Oops!…I Did It Again’ ha compartido parte de sus días con sus seguidores.

Recientemente, mostró como daban un paseo al aire libre mientras presumía como Asghari luce como un papá.

“@SamAsghari se ve como un padre en estas fotos”, escribió junto a varias fotografías juntos.

La publicación fue aplaudida por sus seguidores quienes le han dado muestras de amor y de apoyo durante todo este tiempo.

Actualmente, las fotografías cuentan con casi dos millones de ‘me gusta’ y más de 13 mil comentarios.

Sin embargo, Spears no puede tener hijos debido a que quienes manejan su tutela no le permiten remover el DIU que tiene implantado para no concebir hijos.

Su deseo de convertirse en madre junto a su apuesto novio estará opacado mientras la justicia no dé un giro a su favor.

De igual manera, Sam ha expresado en varias oportunidades que quiere tener hijos junto a la artista.

Spears tiene dos hijos, Sean Federline y Jayden Federline., fruto de su matrimonio con el bailarín, Kevin Federline.

