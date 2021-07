4 veces que Scarlett Johansson a callado a quienes creen que es sólo “una cara bonita”

Nadie puede negar que Scarlett Johansson es la estrella del momento. Con el reciente estreno de la cinta Black Widow en cines y Disney Plus, es imposible no hablar de las hazañas que ha hecho esta actriz para demostrar que es mucho más que “una cara bonita”.

Scarlett ha dado muchas razones para no ser encasillada en el papel de la “damisela en peligro” sólo por ser una mujer sexy con un rostro angelical. Ella hizo su debut en 1994 y definitivamente ha dejado huella en las grandes ligas de Hollywood.

Es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood

¿El superpoder de Scarlett? Sus habilidades de negociación. Su patrimonio neto se estima en $165 millones, recaudando $56 millones sólo en 2019, según Forbes. Aunque no fue fácil, según dijo a Marie Claire en 2017 pues aunque era una de las estrellas más taquilleras de la historia, no siempre se reflejaba en sus cheques de pago, especialmente en comparación con sus coprotagonistas masculinos.

“El hecho de que sea la actriz más taquillera de todos los tiempos no significa que sea la mejor pagada. He tenido que luchar por todo lo que tengo. Es una industria tan voluble y política . Algunas personas sintieron que debería hablar sobre mi lucha personal con el fin de arrojar luz sobre el tema más importante”, afirmó.

“Tal vez estoy siendo presuntuoso, pero asumí que era obvio que las mujeres en todos los puestos luchan por la igualdad. Siempre es una batalla cuesta arriba y una pelea. Mi experiencia con mis amigas cercanas y mi familia es que la lucha es real para todos. Todo el mundo ha sido discriminado o acosado, el sexismo es real”, dijo.

Johansson están en la lista de mujeres mejor pagadas de Hollywood junto a Elisabeth Moss, Margot Robbie, Sofia Vergara y Reese Witherspoon.

Black Widow, una muestra del poder femenino en el Universo Marvel

Scarlett puede hacer las escenas de acción más intensas del Universo Marvel al lado de Robert Downey Jr y Chris Evans. La actriz ha ganado el cariño del público dando vida a la espía Natasha Romanoff, alias Black Widow. Ella es más poderosa de lo que piensas, convirtiéndose en un personaje importante en el MCU por su astucia e inteligencia-

Quizá no obtuvo poderes de un experimento o con un super traje pero fue entrenada para derrotar a sus enemigos. Por supuesto Scarlett no perdió la oportunidad de demostrar que es una patea traseros temible.

Obtuvo su primera y segunda nominación al Oscar en el mismo año

En 2020 Johansson fue nominada en la categoría de mejor actriz de reparto por su trabajo en “Jojo Rabbit”, así como mejor actriz por su papel en “Marriage Story”.

La última actriz que obtuvo dos nominaciones al Oscar en las categorías de actuación fue Cate Blanchett, quien hace más de una década fue nominada en la categoría principal por “Elizabeth: The Golden Age” y en la categoría de reparto por “I’m Not There”.

Demostró que no necesita aparecer en pantalla para robarse el show

Scarlett tuvo una participación inusual en la cinta “Her”, al lado de Joaquin Phoenix. La actriz no apareció en pantalla en ningún momento pues únicamente prestó su sensual voz para dar vida a Samantha, un dispositivo inteligente capaz de pensar por sí mismo y conectar en lo emocionalmente con su dueño,. La historia definitivamente no habría sido igual sin ella, algo que los jurados del Festival de Roma supieron apreciar cuando le dieron el premio a la mejor actriz por ello. El único impedimento que tuvo después fue que fue catalogado como “doblaje” y no como actuación.

