Demi Moore luce su espectacular cuerpo a los 57 años y reta a sus hijas

Demi Moore, en los últimos años, ha demostrado que no le tiene miedo al paso del tiempo.

La famosa actriz de Hollywood, Demi Moore, lo volvió a hacer. Ella volvió lucir su escultural cuerpo a los 57 años y sin ningún tipo de miedos, en esta oportunidad al lado de sus hijas.

Ella reveló las fotos en su propia cuenta en Instagram @demimoore y las imágenes se han hecho virales, ya que la propia Demi luce más joven y radiante que sus hijas: Rumer, Scout y Tallulah Willis.

Las fotografías forman parte de la campaña de bikinis de la cual la actriz es inversionista desde el 2017, así lo explicó al pie de la publicación.

“¡Hoy es el día! MUY emocionada de finalmente compartir la nueva campaña de Andie Swim”, escribió en un mensaje.

“Fue lógico que pudiera compartir este momento con las personas que más amo”, escribió Demi Moore sobre la nueva campaña, pero la verdadera sorpresa fue que lo hizo acompañada de sus tres hijas.

Las cuatro mujeres posaron para la lente de la fotógrafa Cass Bird en su casa de East Hampton en Nueva York, a donde Demi y sus hijas viajaron para pasar el tiempo juntas y hacer la campaña.

En las fotos de Demi con sus hijas los mensajes de apoyo no se hicieron esperar:”¿Quién es la madre? entre todas esas mujeres”, “buenos genes, hermosas chicas”, “ser como Demi es la meta, tiene un cuerpo increíble”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

Amor por su cuerpo

Demi Moore, en los últimos años, ha demostrado a todas las mujeres que no le tiene miedo al paso del tiempo y así lo ha hecho saber en sus redes sociales.

La actriz de Hollywood no pierde oportunidad para lucir en bikini cuando va para la playa y sus fotos reciben miles de comentarios de cariño.

Incluso, en una ocasión la hija menor de Demi halagó el cuerpo de su mamá. Ella siempre refleja su admiración por la esbelta figura de su madre: “El cuerpo de mi madre, wow!”, dijo en una ocasión.

Demi Moore siempre ha dicho que siente un gran amor por su cuerpo y no le teme a las críticas.

“En los últimos años he tenido una relación de amor con mi cuerpo. Me siento cómoda con mi cuerpo y desde hace tiempo ya no lucho contra mi peso y con la sensación de sentirme gorda”, dijo en una entrevista a principios de 2020.

“Creo que hoy me encuentro en un lugar de mayor aceptación de mi cuerpo, y eso incluye no solo mi peso, sino todas las cosas que implica el cambio del cuerpo con los años”, señaló en esa ocasión.

