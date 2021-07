Lecciones de Selena Gomez para dejar de sentir vergüenza de nuestro cuerpo

La cantante y actriz Selena Gomez siempre ha sido una de las artistas con más fans en sus redes sociales en todo el mundo. A lo largo de los años, ella ha aprendido a mostrar su vulnerabilidad como una fortaleza, dando grandes lecciones de aceptación y amor propio a sus seguidores.

La estadounidense de 28 años ha pasado por muchos momentos complicados con su salud física y mental, tanto que tuvo que darse una pausa para descansar y recuperarse. Tras varios meses de ausencia, en 2020, Selena regresó triunfante con mucha música (incluyendo éxitos en español para 2021) y una imagen más honesta y poderosa que nunca.

Rompiendo estereotipos del “cuerpo perfecto”

Instagram/ @lamariette

Hace unos días, la intérprete de “Baila conmigo” conquistó las redes con una serie de fotografías en las que aparece posando en un diminuto bikini, sin temor a mostrar sus rollitos y abultado abdomen.

La sesión fue una colaboración con la marca de trajes de baño ‘La’Mariette‘ y a través de ella buscó la normalización de los “cuerpo impefectos”, lejos de la idea de que las mujeres podemos usar bikini sólo s somos delgadas.

“Lo que me encanta de esta marca es que celebra a las mujeres que aman sus cuerpos incondicionalmente y se dan a sí mismas la gracia que se merecen”, escribió Selena Gomez en la publicación.

Selena nos ha enseñado a dejar de sentir vergüenza por nuestro cuerpo

La cultura de la dieta ha sido parte de la sociedad desde tiempos remotos, provocando grandes inseguridades en hombres y mujeres. Ésta se centra en la imagen de una persona y evalúa su peso, la forma y el tamaño de su cuerpo por encima de su bienestar.

Y aunque en los últimos años han surgido figuras que se han encargado de derrumbar estos estereotipos de belleza, sigue habiendo muchos prejuicios, incluso dentro del mismo movimiento body positive.

Han sido varias las ocasiones en las que la cantante nos ha enseñado a ver nuestro cuerpo con amor.

Los números que marca la báscula o la etiqueta de tu ropa no definen tu valor

Selena nos ha enseñado que no tenemos que vernos como la sociedad espera. Si algo nos ha enseñado es que tener rollitos o un abdomen abultado no significa que seamos imperfectas ¡al contrario! La forma de nuestro cuerpo no define nuestro valor y aprender a verlo con amor es lo que harpa que nos sintamos cómodas con lo que sea que usemos.

Tus cicatrices son parte de tu historia

La cantante tuvo un periodo en el que el Lupus debilitó su cuerpo, provocando que necesitara una intervención de emergencia. Aunque dejó una gran cicatriz en su cuerpo, ella no dudó en mostrar el resultado ya que se trató de un momento clave en su vida. Con el tiempo, Selena ha aprendido a deshacerse de los complejos y amostrar esa cicatriz con orgullo.

Todas tenemos marcas en el cuerpo, desde cicatrices hasta manchas, y lunares. Pero mientras que la sociedad nos ha hecho creer que son “imperfecciones” que hay que corregir, Selena nos ha enseñado a verlas como parte de nuestra historia.

La vulnerabilidad no es ninguna debilidad

Como todos, Selena ha tenido altas y bajas en su vida sin embargo, siempre ha sido muy honesta con respecto a sus momentos de angustia. La vulnerabilidad es parte de su viaje de amor propio y si algo nos ha enseñado es que no es ninguna debilidad. Mereces mucho amor pero para atraerlo, tienes que empezar aceptándote y abrazando todo lo que eres.

Deja de compararte con otros y deja de creer que tienes que ser de cierta forma para que te aprueben porque no estás para complacer a nadie más que a ti misma.

