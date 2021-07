Miley Cyrus comprueba que las mujeres renacemos al salir de una relación tóxica

La ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth rompió muchos corazones. Su reconciliación parecía probar que los amores verdaderos pueden durar una vida.

Ellos se conocieron en el rodaje de una película adolescente romántica, y su regreso parecía ser un cuento de hadas hecho realidad. Por unos momentos dieron la imagen de ser la pareja más fuerte del espectáculo.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

No obstante, al escuchar las entrevistas de Miley Cyrus pudimos comprender que en realidad no se estaba siendo fiel a ella misma. Esto causó que se sintiera pérdida, deprimida, y encerrada en una relación que no la estaba haciendo feliz.

Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus en su soltería está brillando

Y no es que Liam Hemsworth sea una mala persona o haya querido hacerla sufrir adrede. Sin embargo, en definitiva no aceptaba por completo a la Miley alocada que es en realidad.

Al menos, esas son las teorías de los seguidores que ahora revisan las interacciones de los famosos con lujo de detalle. Han regresado a los videos de sus apariciones públicas para hacer público aquellas incomodidades que ahora son tan evidentes.

Instagram @mileycyrus

En la actualidad, podemos ver a una Miley mucho más suelta, llena de locuras, energías y sonrisas. Ha dejado atrás una relación que la estaba dañando, y se ha encontrado a sí misma (o al menos está en el proceso).

Una ruptura te puede hacer renacer

Una relación tóxica no se trata de quién es el bueno o quién es el malo. A veces ambos pueden tener las mejores intenciones, y aún así hacerse un gran daño.

Instagram @mileycyrus

Cuando logras salir de un espacio en donde se te hacia sentir mal, no aceptada, o que tenías que fingir partes de ti… las cosas sólo mejoran.

Puedes sentirte mal en un inicio, tener un corazón roto, y extrañar a la persona con la que hiciste tantos planes, sueños, y amaste tanto. Pero al final, su comienzas a trabajar en ti verás que es mejor estar sola, que con compañías que te hacen daño.

Instagram @mileycyrus

Así lo ha comprobado la cantante, quien ha sacado nuevos álbumes, ha regresado a dar conciertos, y se ha codeado de las leyendas del rock demostrando que su talento no tiene límites.

Miley intentó entrar en las expectativas de otra persona por amor, y en ese atropellado camino nos dejó como lección que no ser fiel a uno mismo es la receta al desastre.

Instagram @mileycyrus

Por lo que aprendamos del dolor de la famosa, y entendamos que a veces una ruptura es lo que nos hará renacer.

Más de este tema:

Bella Thorne, Miley Cyrus, Cara Delevigne y las actrices que se consideran pansexuales

Miley Cyrus publica fotos de su mamá y son como dos gotas de agua

Miley Cyrus recordó con nostalgia a su ex Liam Hemsworth, y prueba no son enemigos

Te recomendamos en video: