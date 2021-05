Bella Thorne, Miley Cyrus, Cara Delevigne y las actrices que se consideran pansexuales

La pansexualidad se conoció en la década de los setenta pero en los últimos años se ha conocido más sobre su significado gracias a los artistas que se han declarado abiertamente pansexuales, como es el caso de Bella Thorne, Miley Cyrus y Cara Delevigne .

El término surge del prefijo griego “pan” que significa “todo” por lo que una persona pansexual no se pone límites en el amor en cuanto géneros o sexo, solo deciden amar.

Los pansexuales también son conocidos como omnisexuales pues son atraídos no solo por hombres o mujeres sino también por lesbianas, intersexuales, transexuales y hasta intergéneros.

Artistas como Bella Thorme se muestran ciegas al género

La actriz y cantante Bella Thorne es una de las estrellas que se considera pansexual y reveló que se enamora simplemente de la personalidad.

“No tiene por qué ser una chica, o un chico o… tú sabes, un él, una ella, esto o eso. Es, literalmente, que te gusta la personalidad, como que te gusta un ser”, dijo la ex chica Disney.

Bella Thorne ha dejado clara su orientación sexual. Foto: Agencias.

Cara Delevingne, es otra de las grandes estrellas que se ha dejado ver con hombres y mujeres, una de sus relaciones mas sonadas fue junto a Ashley Benson y St. Vincent.

“Me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona. “Siempre permaneceré, creo, pansexual”, dijo la modelo.

Cara confesó que no todo el tiempo siente las mismas atracciones y gustos.

“Lo que pasa conmigo es que cambio mucho. Me siento diferente todo el tiempo. Algunos días me siento más femenina. Otros, me siento más como un hombre”, dijo.

La modelo Cara Delevigne durante su romance con Ashley Benson. Foto: Agencias.

Miley Cyrus se ha mantenido como una activista de la comunidad LGBTTTI y en varias oportunidades ha dejado claro que es pansexual.

“Ahora no mantengo una relación con nadie. Tengo 22 años, tengo citas, pero mi estilo cambia cada dos semanas, así que la gente con la que estoy también. No me identifico con lo que la gente espera de los hombres y de las mujeres. Sé que soy más dura y más bestia que la mayoría de las personas, pero eso no me convierte en un chico. Y la otra noche me puse un vestido rosa porque me sentía muy sexy con él. Puedo hornear un muffin y luego irme a jugar al fútbol”, declaró la estrella en 2015.