Ingrid Parra reveló el nombre de su bebé a los 5 meses de embarazo

Ya tiene 5 meses. El embarazo de Ingrid Parra sigue avanzando y cada día se acerca más a su fecha de término. Hace unos días, la actriz compartió una fotografía mostrando su abultado vientre y reveló un hecho que la tiene contenta.

Según explicó, logró ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. “¡Hoy me vacuné mi segunda dosis y estamos súper bien las dos en el refugio!“, dijo, con un mensaje especial para los detractores de la vacuna en embarazadas.

“Para el que quiera seguir comentando el tema de las vacunas y diga ‘que irresponsable vacunarte embarazada’ o ‘de cuántas semanas estás’ o ‘como te sientes’, etc, solo comentar que: irresponsable de ninguna manera… Lo consulté con mi doctor, que creo tiene más estudios frente al tema, estamos con 23 semanas y no sentí nada más que dolor de brazo“, dijo.

Ingrid Parra recibió su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 – Instagram

Además, señaló que “vacunarme, siento que es un un acto de amor para mí, mi guagua (que a todo esto se llama EMMA IGNACIA SALES PARRA) y amor por ustedes también. Si yo me cuido, ¡también te cuido!”. Finalmente, hizo un llamado a cuidarse para terminar con el encierro de una vez por todas.

En la publicación, Ingrid Parra reveló el nombre de su bebé, la que según confirmó, será una niña. Esta se llamará Emma Ignacia Sales Parra, y será la primera hija del matrimonio cuyos esfuerzos por convertirse en padres se concretaron con este embarazo.

Ingrid Parra respodió a las críticas por vacunarse estando embarazada

Hace unas semanas, Ingrid Parra recibió su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. “¡Y listo… con susto pero aquí estamos! Primera vacuna contra el Covid“, escribió en una publicación en redes sociales.

Si bien la actriz se mostró contenta por su vacunación, algunos usuarios la criticaron por inocularse en su periodo de espera. Un tema al que ella misma se refirió a través de los comentarios, señalando: “Estoy lejos de ser un ejemplo para nadie, como ya todos saben la vacuna es voluntaria y cada uno ve que es lo mejor para cada uno…“.

“Nosotros como familia preferimos vacunarnos para estar un poquito más tranquilos frente a UNA PANDEMIA MUNDIAL… El que quiera investiga, escucha a los profesionales, respeta a los que se arriesgan día a día para parar esto, etc. El que no cree o no le interesa la vacuna, por favor respete al otro. Sé que es un poco difícil eso pero los invito a RESPETAR LA DECISIÓN DEL OTRO”, agregó.