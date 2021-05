Ingrid Parra confirma que está embarazada luego de una larga espera: “¡Nuestro pequeño milagro!”

Una gran sorpresa fue la que dio la actriz Ingrid Parra en redes sociales, tras confirmar que está esperando a su primer bebé. La actriz dio a conocer la noticia con una fotografía en la que aparece luciendo su abultado vientre. El registro fue acompañado con una reflexión sobre el proceso que ha enfrentado junto a su familia, aunque con el esperanzador mensaje de que “sí se puede”.

“Son tantas cosas que me gustaría decir… Lo más importante de todo es el amor, el amor de pareja, el amor propio y el amor a la vida. ¡SÍ SE PUEDE! Nosotros como familia hemos caminado un espacio tiempo extraño… A veces doloroso, sin entender, sin creer, muchas veces desolador. Es un camino duro, ¡SÍ! Pero el amor es más grande, el amor todo lo cura“, dijo.

Ingrid Parra destacó el amor de su pareja, Cristián, sin el cual “esto no sería posible”. “Sin el amor que yo siento por él, esto no sería posible”, dijo, explicando que esperaron durante dos años la llegada de un bebé, un periodo marcado por el dolor y que terminó con su nueva espera.

“Somos una familia que esperó por dos años dos meses la llegada de otro integrante y como todos ya saben nos costó un montón, muchos llantos y penas… ¡MUCHOS! Incontables… pero ¡AQUÍ ESTÁ! ¡Nuestro pequeño milagro aquí está!”, agregó, indicando que decidieron optar por la fertilización in vitro, “con todo lo que conlleva ese tratamiento”. “Lo planeamos, nos relajaríamos primero como familia y disfrutaríamos de unas lindas vacaciones, dejamos de pensar en la decisión tomada porque ya era así y punto… Y en las mismas vacaciones nos enteramos de nuestro pequeño milagro…“, señaló.

Ingrid Parra reveló que está esperando a su primer bebé – Instagram

El dolor de Ingrid Parra

En noviembre del año pasado, la actriz había ocupado su cuenta de Instagram para hablar sobre las dificultades que estaba enfrentando en el camino por tener un hijo con su pareja, Cristián Salazar.

La artista se sorprendió por la cantidad de mujeres que pasaban la misma situación y del apoyo que le ofrecieron, por ello decidió realizar una transmisión en vivo para agradecerles.

“Estamos hace mucho tiempo tratando de quedar embarazados y no nos ha resultado, y es un tema que a muchas mujeres nos toca, aqueja, aproblema, no sé cómo decirlo, pero muchas mujeres me mandaron su historia”, dijo. “Esto es para agradecer todo su apoyo chiquillas, ánimo que se puede, o eso espero. Besos a todos. De verdad fueron muchos mensajes de personas que están igual que yo“, agregó.

Luego compartió otra publicación expresando su frustración por el poco acceso que hay en Chile a tratamientos de fertilidad, y lo costosos que pueden llegar a ser. “Creo que el tema de la infertilidad es muy potente hoy en día… Somos muchas las mujeres esperando un ‘positivo‘ muchas historias y todas importantes… ¡No puede ser que el tratamiento de fertilidad sea tan caro en Chile y el mundo!”, señaló.