Ingrid Parra responde tras críticas por vacunarse estando embarazada: “¡Yo creo en la vacuna y punto!”

El pasado 4 de junio, Ingrid Parra compartió una fotografía revelando que recibió su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. “¡Y listo… con susto pero aquí estamos! Primera vacuna contra el Covid (me tocó esperar las semanas de embarazo). ¡Vamos con todo! ¡A vacunarse!”, escribió junto al registro en aquella oportunidad.

Ingrid Parra se vacunó contra elCovid-19 – Instagram

Si bien la actriz se mostró contenta por su vacunación, algunos usuarios la criticaron por inocularse en su periodo de espera. Un tema al que ella misma se refirió a través de los comentarios, señalando: “Estoy lejos de ser un ejemplo para nadie, como ya todos saben la vacuna es voluntaria y cada uno ve que es lo mejor para cada uno…“.

“Nosotros como familia preferimos vacunarnos para estar un poquito más tranquilos frente a UNA PANDEMIA MUNDIAL… El que quiera investiga, escucha a los profesionales, respeta a los que se arriesgan día a día para parar esto, etc. El que no cree o no le interesa la vacuna, por favor respete al otro. Sé que es un poco difícil eso pero los invito a RESPETAR LA DECISIÓN DEL OTRO”, agregó.

Ingrid Parra ante nuevas críticas

Si bien recibió su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 hace algunas semanas, las críticas no cesaron y la actriz se refirió nuevamente al tema, aunque esta vez con un mensaje en sus historias. Todo, a raíz del comentario de un usuario, quien la tildó de “irresponsable” por vacunarse estando embarazada.

“Cansada de este tipo de mensajes. ¿Por qué uno tiene que soportar tanta mala onda por aquí? Yo creo en la vacuna y punto. Es voluntaria y problema de cada uno la decisión que tomemos. Me siento más segura teniendo la vacuna y creo que es muy responsable de mi parte tratar de frenar esto”, señaló, junto a la captura del mensaje.