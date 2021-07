Las explosivas fotografías con las que Selena Gomez silenció a quienes critican su cuerpo

Selena Gomez dejó boquiabiertos a sus fanáticos con unas despampanantes fotografías en bikini con la cual dejó claro que sigue luciendo hermosa.

La cantante ha sido criticada en más de una oportunidad por su sobrepeso, el cual ha sido producto del lupus, la enfermedad que la aqueja desde hace algunos años.

Ante el rechazó que tenido que enfrentar la ex estrella de Disney no se dejó opacar y decidió crear su propia marca de de make up conocida como ‘Rare Beauty’.

Con su marca busca darle un giro a los cánones de belleza impuestos por los medios.

Selena Gomez demuestra que mantiene sus curvas

La actriz compartió en su Instagram algunas fotografías de la nueva campaña con la que celebran el cuerpo de cada mujer.

“Tan agradecida de tener la oportunidad de celebrar los esfuerzos de mis amigos. ¡Mi colaboración con @lamariette está fuera hoy! Lo que me encanta de esta marca es que celebra a las mujeres que aman sus cuerpos incondicionalmente dándose la gracia que merecen. Espero que te guste tanto como a mí”, escribió junto a una de las postales.

En la cuenta de la marca de trajes de baño se puede ver parte del trabajo que realizó Selena en donde posa con un espectacular bikini.

Las imágenes de Gomez las realizó en honor al movimiento “body positive”, el mismo se basa en la autoaceptación y la diversidad.

La campaña ha causado furor en las redes, al mostrar que cualquier mujeres puede usar los diseños compuestos por trajes de baño completos, tops con tiras espagueti, escotes halter bien marcados, bottoms de corte brasileño e incluso retro.

La intérprete fue entrevistada recientemente por el sitio ‘SModa’ en donde aseguró que haber estado expuesta desde temprana edad a los medios le generó mucha presión.

“Estar expuesto a la atención mediática desde una edad tan temprana sin duda conlleva mucha presión […] Es difícil relajarse cuando sientes que todo el mundo está mirando, juzgando y comentando cada uno de tus movimientos, cada look o cada cambio de vestuario”, dijo.

