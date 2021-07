Para nadie es un secreto que ‘Epa Colombia’ ha logrado cambiar su imagen por la de una mujer dedicada a su emprendimiento. “Ese man me mete toda la plata al banco” Epa Colombia sobre sus keratinas

Recordemos que Daneidy Barrera tras los problemas con la justicia decidió limpiar su imagen trabajando. Así es que ella montó una empresa de venta y aplicación de keratinas con las que logró salir adelante.

Ahora la empresaria compartió un anuncio que sorprendió a sus seguidores con un nuevo anuncio. Se trata de un nuevo paso y es que ahora vende sus keratinas fuera del país.

Emocionada, su novia le pidió que respondiera: “¿qué se siente que un producto la sacara de pobre?”. Fue en ese momento cuando reveló que ahora se internacionalizó con el negocio de tratamientos para el cabello.

“Un ‘man’ empezó con 10 millones. Amiga, me mete toda la plata en el banco porque aquí no le brindan a uno la oportunidad. En Panamá me abrieron las puertas”.