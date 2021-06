“Epa Colombia”, día a día muestra que a pesar de los obstáculos, no se rinde y que además le está yendo muy bien.‘Epa Colombia’ confiesa que se acercó a un banco a pedir dinero prestado y se burlaron de ella

Luego de su percance con la justicia colombiana, la influencer decidió montar su propia peluquería y vender productos de belleza capilar con su nombre.

En sus historias de Instagram hace unos meses, presumió un furgón que le entregaron, con documentos al día, así como los certificados que hacen legal su empresa de las keratinas.

También condujo su nuevo vehículo a la salida del concesionario, recordando que todo se puede.

Sin embargo el camino para la empresaria no ha sido fácil, al principio tuvo problemas con el Invima para registrar sus keratinas, después por el cierre de sus establecimiento, esto último incluso tuvo que hablarlo con la alcadesa de Bogotá Claudia López para poder conciliar.

Y ahora en medio de risas contó en sus redes que hace poco se acercó a un reconocido banco en el país para pedir prestados 2.000 millones de pesos para la compra de una bodega y así poder continuar expandiendo su negocio.

Sin embargo en medio del proceso dijo que se burlaron del ella cuando dijo el monto que necesitaba, pero al parecer tras ver sus finanzas y negocios decidieron darle el dinero.

Y es que recientemente reveló que no se quiere detener y quiere seguir expandiendo sus salones de belleza. Incluso, comentó su deseo de montar su propio centro de belleza capilar en Estados Unidos.

Más Negocios…

‘Epa Colombia’ dijo que está esperando resolver sus problemas con la justicia para abrir un laboratorio de fórmulas de keratina en Estados Unidos.

Ella relató que encontrará el modo de expandir su emprendimiento en dicho país.

“Amiga, nunca pare de soñar, nunca pare de luchar. Hay grandes oportunidades para tu vida. A mí me decían viciosa, que no lo iba a lograr, que no tenía estudio, y vea”, dijo ella, con gran orgullo.