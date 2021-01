Empleados de Epa Colombia robaban sus productos para venderlos por su cuenta

Una amarga situación vivió la influenciadora Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, luego que descubriera que algunos de sus empleados se estaban robando los productos que vende.

A través de su cuenta oficial, la creadora de contenido se mostró visiblemente molesta por los hechos, pero aseguró haber podido resolver el caso con ayuda de las autoridades policiales.

A Epa Colombia le estaban robando

Luego de llegar un viaje, según detalla el portal Colombia Me Gusta, la influencer pasó por uno de sus locales comerciales. Fue en ese momento cuando se dio cuenta que algunos de sus empleados estaban sustrayendo los productos para venderlos por su cuenta a precios más económicos.

"Me tocó llamar a la policía y decir que me estaban robando, que tenía evidencias, pero la gente no hace nada, ellos no hacen nada", dijo en sus historias de Instagram. En el video publicado por la cuenta Famosos en Acción se aprecia la detención de un hombre que cometía el delito contra Epa Colombia.

Cabe destacar que Daneidy Barrera ha crecido en su rol como empresaria, lo cual aumenta su cantidad de seguidores en las redes sociales. A la fecha acumula más de 1,7 millones de usuarios.

"Voy a poder seguir generando empleo"

En otro registro audiovisual, Epa Colombia se mostró feliz por haber comprado una casa "para montar mi laboratorio". Afirmó incluso que ya tiene las máquinas. Recordemos que Daneidy trabaja en la fabricación de keratinas.

"Voy a poder seguir generando empleo en esta cuarentena. Es increíble lo que Dios está haciendo con mi vida", expresó la creadora de contenido. Asimismo destacó que es una "de las influencer más empresarias".

‘Epa Colombia’ dijo que ampliará su empresa y generará más empleo Algunos han aplaudido la iniciativa de la influencer.

Te recomendamos

Llueven los memes en redes sociales por esta escena de Pasión de Gavilanes

Luisa Fernanda W mostró cómo baila Pipe Bueno… y qué decepción

Nueva ola de Covid-19 pone en riesgo las grabaciones de La Reina del Flow