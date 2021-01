Llueven los memes en redes sociales por esta escena de Pasión de Gavilanes

Una de las más recientes emisiones de Pasión de Gavilanes provocó una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Esto debido a la graciosa escena que "Don Martín" y "Doña Hortensia" protagonizaron en el capítulo cuando escapaban de un sanatorio.

La telenovela, que está siendo retransmitida, ha logrado mantener un rating respetable en la televisión colombiana. Y gran parte del éxito es gracias a estos momentos.

La escena de Pasión de Gavilanes que hizo reír a todos

"Don Martín", personaje interpretado por el actor cubano Jorge Cao, es uno de los que más cautiva a los internautas por sus ocurrencias. Y en esta oportunidad se le unió "Doña Hortensia" (Inés Prieto), cerrando con broche de oro el capitulo que se transmitió el 12 de enero.

En el momento, los dos personajes escapan del sanatorio donde tenían al abuelo de las Elizondo. "Doña Hortensia" tuvo la creatividad de vestirse como enfermera y alertó a "Don Martín" afirmando que estaba en peligro de muerte.

Luego de una discusión, esta lo covence y finalmente salen corriendo del lugar. Pero lo más gracioso del momento fue la manera en que huyeron del sanatorio. Los memes son realmente originales.

Creo que todos estamos de acuerdo que estas son las mejores amigas que alguien pueda tener.#PasionDeGavilanes pic.twitter.com/EY1PLxuzrU — Don Martín Acevedo (@DonMartnAceved1) January 13, 2021

Cuando te das cuenta que el 2021 va a todo dar, sin frenos y peor que el 2020. #PasionDeGavilanes pic.twitter.com/5Jfw1QqwOU — Franco Reyes Guerrero (@FrancoReyesGuer) January 13, 2021

"Si es que con este susto yo no podía hablar, además se me murieron todas las lombrices." JAJAJAJAJAJAJAJAJA este par es lo máximo #PasionDeGavilanes pic.twitter.com/kuH7VyVggt — I🇨🇴 (@IssPDG) January 13, 2021

Yo viendo que me quedé dormido en el bus y estoy en un lugar que no conozco:#PasionDeGavilanes pic.twitter.com/APRKsOEI2R — Jesús Muñoz 🇨🇴 (@_jessusmunoz) January 13, 2021

"Benito Santos" sufrió Coronavirus

Giovanni Suárez, actor que dio vida a "Benito Santos" en Pasión de Gavilanes renació nuevamente en las redes sociales. El actor no solo reanudó su fama, sino su vida, pues hace apenas unas semanas pensó que moriría a manos del Coronavirus.

La retransmisión de la telenovela parece haber disparado la imagen del artista. "De forma absurda", como expresa él mismo. En una entrevista concendida a Caracol Televisión, el artista afirmó que cumplió una cuarentena de "15 días terribles", mientras el virus paseaba por su cuerpo.

"Yo sí pensé que me iba a morir. Alcancé a despedirme de mi hija mayor, le dije que 'tranquila, que si yo me iba pues, que simplemente me iba a dormir'. Las probabilidades más altas eran de morir que de vivir", contó para el medio televisivo.

