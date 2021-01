Nueva ola de Covid-19 pone en riesgo las grabaciones de La Reina del Flow

"Yeimy Montoya" viene con todo en La Reina del Flow. Así lo ha expresado en sus redes sociales la protagonista Carolina Ramírez, quien resurge en el papel de una mujer que tras perderlo todo solo tiene deseos de venganza. Su presa es el cantante "Charly Flow" y no descansará hasta verlo en la ruina.

Tras la exitosa primera temporada, escenificada en Medellín, el equipo de producción de esta teleserie ya se encuentra en el rodaje de una segunda. Sin embargo, la pandemia del Coronavirus podría entorpecer las grabaciones debido a una nueva ola de contagios.

Caro Ramírez comparte imágenes de La Reina del Flow 2

Desde su cuenta en Instagram, donde acumula más de 1,6 millones de seguidores, la actriz ha difundido algunas fotos sobre lo que sería esta segunda entrega.

Cuidando de no hacer spoiler a quienes no han visto o están disfrutando de la primera temporada, la artista dejó ver cómo lucirá "Yeimy Montoya" para La Reina del Flow 2. "Ya que empiezan a revelarse algunos looks de la segunda temporada, aprovecho y comparto esta fotaza", escribió.

La actriz detalló que la imagen pertenece al primer episodio - Instagram @carocali

Hace algunos días mostró una nueva postal y afirmó estar "ansiosa" por presentar a la renovada "Yeimy Montoya". "Solo crucen los dedos para que esta nueva oleada de Covid no nos pare la grabación de los últimos dos meses que faltan", expresó Carolina Ramírez.

"Por eso: A cuidarse queridos para que la vida pueda continuar", añadió al final del posteo. Cabe destacar que la primera temporada está a disposición de los usuarios de Netflix.

Sinopsis de la teleserie

Bajo las influencias de su tío Manín, un hampón de cuello blanco, el joven "Charly" se debate entre los negocios sucios y la música. Sin talento para componer, enamora y arruina la vida de Yeimy, quien termina encarcelada inculpada por tráfico de drogas.

Tras haber robado el cuaderno de canciones de Yeimy se convierte en "Charly Flow" con una fama de talla nacional e internacional. Pero luego de 17 años de encierro, la policía ofrece un trato a Yeimy Montoya a cambio de su libertad. La mujer debe infiltrarse en los estudios musicales de su archienemigo para provocar la captura de Manín.

Ahora es una crecida y experimentada Yeimy quien debe decidir entre cooperar con la misión policial o dedicarse a destruir la vida de "Charlo Flow".

Carlos Torres encarna al atractivo, pero malvado "Charly Flow" - Instagram @carlos1torres1

