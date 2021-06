‘Epa Colombia’ anunció el otro negocio que abrirá en Estados Unidos

Daneidy Barrera más conocida como ‘Epa Colombia’ a pesar de las constantes críticas que recibe, no se puede negar lo bien que ha ido con su emprendimiento.

Desde hace un tiempo ella se ha dedicado a mostrar por medio de sus redes sociales, el avance que ha tenido con su emprendimiento.

Luego de su percance con la justicia colombiana, la influencer decidió montar su propia peluquería y vender productos de belleza capilar con su nombre.

Uno de los más vendidos es la keratina. Según ella no tiene sustancias como el formol, lo que lo ha convertido en uno de sus productos estrella.

Tanto ha sido el éxito que las ganancias le han dado hasta para comprar su propio apartamento, locales, un camión y carros.

Recientemente reveló que no se quiere detener y quiere seguir expandiendo sus salones de belleza. Incluso, comentó su deseo de montar su propio centro de belleza capilar en Estados Unidos.

Sin embargo un nuevo anuncio dejó a muchos con la boca abierta, ‘Epa Colombia’ dijo que está esperando resolver sus problemas con la justicia para abrir un laboratorio de fórmulas de keratina en Estados Unidos.

Ella relató que encontrará el modo de expandir su emprendimiento en dicho país.

“Amiga, nunca pare de soñar, nunca pare de luchar. Hay grandes oportunidades para tu vida. A mí me decían viciosa, que no lo iba a lograr, que no tenía estudio, y vea”, dijo ella, con gran orgullo.