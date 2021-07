Coté López hace frente a las críticas con reflexión: “A los 40 habré escrito 5 libros y se leerán en otros países”

Hace solo unos días, Coté López emitió una queja a través del formato historias, luego que una fuente cuestionara su trilogía de libros “Tú tampoco eras para mí”.

En un medio digital, se contactaron con dicha persona para plantear las ganancias de más de un millón de dólares que habría recibido la modelo y empresaria por su trabajo. “Como respuesta este personero menciona que uno de los autores más vendidos de Chile desde hace tres años -y que cuenta con el trabajo de promoción y distribución de una gran editorial- no ha alcanzado tal cifra sumando todas sus ventas desde 2019“, señalaron en la nota.

Coté López compartió el pantallazo del extracto en sus historias, con el mensaje: “Que fome leer que en tu propio país no se alegran por tus logros y además los cuestionan. Según lo que escribieron entonces, felicítenme, ya que entonces soy la escritora chilena con más ventas y sin ninguna editorial ni distribución“.

Posteriormente, agregó: “76.538 compras donde la mayoría es la trilogía completa, dos libros o compraban para regalar también, por lo que no son 76.538 libros, son más del doble o triple de libros vendidos“. “Jamás hubiera hecho esto, pero estoy cansada de que siempre me tiren para abajo“, sostuvo.

Coté López reapareció con una ambiciosa proyección

A días de lo sucedido, la esposa del Mago Jiménez volvió a referirse al tema a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En ella, agradeció los mensajes negativos que recibió. “Hoy al despertar me habían etiquetado en algunos post y de copuchenta leí un rato. Hubo gente que escribió ‘esta no le ha ganado nada a nadie'”, dijo.

“Quiero agradecerles. Yo amo no ganarle a nadie porque solo intento ganarme a mí misma. Mis papás siempre me dijeron ‘el caballo ganador es el que no mira hacia el lado’… y aquí está su potra. También leí otros mensajes hermooooosos. Infinitas graciaaaas, es demasiado bello leer que otra mujer te diga que lo estás haciendo bien“, agregó, para luego exponer una gran ambición para el futuro.

Coté López advirtió que “nadie es profeta en su tierra”. “Solo les digo una cosa: Hoy tengo 32 años. Acuérdense de mí ahora (…) A los 40 habré escrito 5 libros y se leerán en otros países. Decretooo”, cerró, con un mensaje de ánimo para sus seguidores.