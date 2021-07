Mila Correa entrega novedades sobre su recuperación por Covid-19: “Me canso con facilidad”

A dos semanas de ser internada por Covid-19, Mila Correa entregó nuevos detalles sobre su estado de salud. La ex participante de Amor a Prueba, quien hace unas semanas se manifestó a través de redes sociales con un mensaje de agradecimiento frente al apoyo que ha recibido, reapareció en la plataforma con un mensaje sobre su situación.

Mila Correa dijo que en este momento de su vida siente “gratitud, fe y amor” y explicó que se encuentra “súper desconectada fortaleciendo mi cuerpo”. “Leo la gran parte de los mensajes, me llenan el corazón. No logro responder, pues me canso con facilidad, pero quiero que sepan que me hacen enormemente feliz“, agregó.

“No tengo como retribuir tanto cariño, pero de a poquito regresaré“, advirtió, junto a una fotografía con un positivo mensaje. “La vida no se mide en minutos, se mide en momentos”, se leía en ella.

Mila Correa: “Regresaré más fuerte”

Recordemos que hace unos días, la modelo apareció en redes sociales por primera vez tras ser internada. Mila Correa lo hizo con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y también al equipo médico que la ayudó a enfrentar el cuadro de Covid-19.

“Por el momento la única forma que tengo de agradecer es a través de este post. A [email protected] [email protected] funcionarios, trabajadores de la salud del Hospital Salvador: ¡MUCHAS GRACIAS! ¡Ustedes son excepcionales! ¡Ustedes son los verdaderos héroes en estos 15 meses de pandemia! ¡Gracias por el amor a su oficio! ¡Gracias por el cariño en cada atención y por su entrega en cada reanimación!”, escribió, asegurando que “si no fuera por ustedes, nadie estaría a salvo“.

Además, insistió en su llamado al autocuidado. “¡Por favor cuídense! ¡Vacúnense! Sean responsables, quienes tienen Covid-19 cumplan su cuarentena y no contagien a personas que no tienen culpa de su irresponsabilidad“, dijo. También agradeció a Dios y a la comunidad brasileña por sus cadenas de oración. “No han parado un solo día (…) Gracias de todo mi ♥️ por tanto amor”, agregó.