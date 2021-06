Mila Correa reaparece en redes tras ser internada por Covid-19: “Regresaré más fuerte”

A mediados de junio, Mila Correa fue internada en un recinto médico tras ser contagiada con Covid-19. La exparticipante de Amor a Prueba reveló que su contagio se produjo debido a terceras personas, expresando su molestia frente a la irresponsabilidad que muchos han demostrado durante la pandemia.

“Llevo meses cuidándome, ¡meses privándome de todo! Privándome incluso de estar con mi familia y más cercanos por cuidarme del cáncer. El día de hoy me encuentro en urgencias, he vomitado del dolor, me han tratado de estabilizar todo el día, e infelizmente mi resultado PCR salio positivo”, escribió en una extensa publicación de redes sociales.

“Hoy, por primera vez, desde que me detectaron cáncer, lloro y lloro de impotencia, de rabia, porque primera vez siento que no es justo…”, agregó, despidiéndose de la plataforma con la esperanza de recuperarse prontamente.

Mila Correa reapareció en redes

Si bien hace algunos días fue su hermano quien entregó alentadoras noticias sobre el estado de salud de la modelo, ahora fue ella misma quien se manifestó a través de la plataforma con un mensaje de agradecimiento frente al apoyo que ha recibido.

“Por el momento la única forma que tengo de agradecer es a través de este post. A [email protected] [email protected] funcionarios, trabajadores de la salud del Hospital Salvador: ¡MUCHAS GRACIAS! ¡Ustedes son excepcionales! ¡Ustedes son los verdaderos héroes en estos 15 meses de pandemia! ¡Gracias por el amor a su oficio! ¡Gracias por el cariño en cada atención y por su entrega en cada reanimación!”, puso en una nueva publicación, asegurando que “si no fuera por ustedes, nadie estaría a salvo“.

Mila Correa reapareció en redes en medio de su lucha contra el Covid-19 – Instagram

Además, Mila Correa insistió en su llamado al autocuidado. “¡Por favor cuídense! ¡Vacúnense! Sean responsables, quienes tienen Covid-19 cumplan su cuarentena y no contagien a personas que no tienen culpa de su irresponsabilidad“, dijo. También agradeció a Dios y a la comunidad brasileña por sus cadenas de oración. “No han parado un solo día (…) Gracias de todo mi ♥️ por tanto amor”, agregó.

Sobre su estado de salud, la modelo aclaró ha tenido avances positivos pero graduales. “Estoy sin celular y sin poder ver a nadie por el momento. Mi cuerpo sigue frágil, pero pronto regresaré más fuerte que antes“, señaló.