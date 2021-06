Mila Correa fue internada por Covid-19: “Lloro de impotencia, de rabia”

El pasado domingo, la ex chica reality Mila Correa irrumpió en redes sociales con un preocupante aviso: estará desconectada de las plataformas tras ser internada por Covid-19. La exparticipante de Amor a Prueba compartió un extenso mensaje entregando detalles de la situación. Según explicó, su contagio se produjo debido a terceras personas, por lo que hizo un llamado a ser responsables.

“Son mis últimos minutos con el celular y lo único que me gustaría pedir, es que la gente tome consciencia. Llevo meses cuidándome, ¡meses privándome de todo! Privándome incluso de estar con mi familia y más cercanos por cuidarme del cáncer. El día de hoy me encuentro en urgencias, he vomitado del dolor, me han tratado de estabilizar todo el día, e infelizmente mi resultado PCR salio positivo”, dijo en un comienzo.

Mila Correa fue internada tras dar positivo al Covid-19 – Instagram

Mila Correa explicó que se refirió al resultado de aquella manera, “porque por culpa de irresponsabilidad de terceros me dio Covid”. Por este motivo, remarcó la necesidad de que las personas tomen conciencia respecto del virus que ha matado a millones en todo el mundo. “¡Sean responsables! ¡Si tienes Covid, quédate en casa! ¡Si en tu casa alguien tiene Covid, quédate en casa! ¡O si tienes sospecha de Covid, quédate en casa! ¡Si eres irresponsable, no enfermes al resto por tu irresponsabilidad!”, señaló.

Finalmente, la ex chica reality reconoció que “hoy, por primera vez, desde que me detectaron cáncer, lloro y lloro de impotencia, de rabia, porque primera vez siento que no es justo…”. “Sé que saldré victoriosa de esta Diosito, sé que nunca me desamparas. Sé que como tu hija Diosito, esto será rápido y pronto estaré sonriendo, saltando y bailando como antes”, cerró.

Cabe precisar que tras ser internada, Mila Correa quedará completamente desconectada, sin celular ni visitas. La joven agradeció el gran apoyo que ha recibido debido a su enfermedad y a quienes constantemente la tienen en sus oraciones.