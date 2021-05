Mila Correa habla sobre sus cambios debido al cáncer: “Saldré de esta etapa victoriosa”

A meses de revelar que tiene cáncer, Mila Correa apareció nuevamente en redes sociales para hablar sobre su experiencia con la enfermedad. En esta oportunidad, se refirió a los cambios que ha experimentado debido al cáncer de mamas que la afecta, lo que se han extendido a aspectos de su vida diaria.

“Ya no tengo cejas, paso maquillaje en ellas, ya no tengo pestañas y me duelen demasiados los ojitos para todo. Al despertar (parezco gatito recién nacido), al salir a la calle… Lagrimean solos a cualquier hora del día”, partió diciendo.

La exparticipante de Amor a Prueba reveló que “a veces despierto tan hinchada que toda la ropa y zapatos molestan (no me entran). Quiero andar prácticamente sin nada, pero el frío excesivo que siento me recuerda que no debo…”.

Mila Correa agradece su nueva oportunidad

En medio de su testimonio, Mila Correa se mostró agradecida. “Lo único que tengo a decir en relación a todo este ‘cambio’, es ¡#gracias!”, dijo. “¡Gracias Diosito! Por darme esta nueva oportunidad en la vida o mejor, ¡una nueva vida! Gracias por elegirme a mí y no a ninguna de las personas que amo. Me repito siempre: Soy fuerte y sé que saldré de esta etapa victoriosa“, cerró.