Así son las actrices que han versionado a las princesas de Disney

Las princesas de Disney han estado en el ojo del huracán los últimos meses luego de que la compañía le abriera paso a la diversidad y la inclusión.

Las princesas forman parte de la memoria de varias generaciones, las mismas han enseñado a los más pequeños sobre los valores, lealtad, amor y unión.

Disney ha decidido llevar el mensaje que dejan cada una de ellas a otra dimensión y apostar por algunos cambios en sus films.

Estas son las nuevas princesas de Disney

Los live-action han sido un éxito para la industria cinematográfica y cada vez la firma Walt Dinsey apuesta por ellos para volver a darle vida a sus más reconocidas princesas y algunos personajes emblemáticos.

La sirenita

Halle Bailey se convertirá proximamente en Ariel. Foto: Pinterest

Uno de las próximas producciones que se espera es la de la nueva Sirenita, la cual ha causado controversia al ser la actriz Halle Bailey quien le de vida a la nueva Ariel, dejando atrás la recordada pelirroja.

El venidero film ha desatado un escándalo que ha dejado al descubierto el racismo que aún existe en la sociedad y el rechazo a la inclusión.

Blancanieves

Rachel Zegler. es la nueva y polémica Blancanieves. Foto: Pinterest

La primera princesa de Disney volverá con un live-action que ha causado polémica tras el anuncio de su protagonista Rachel Zegler.

La actriz con descendencia colombiana no ha recibido buenos comentarios de los espectadores pues consideran que no se apega a la trama al no ser “blanca como la nieve”, una característica que resaltan en la historia de la princesa y por el cual obtiene el nombre de Blancanieves.

Bella

Emma Watson es Bella en su último remake. Foto: Pinterest

Una de las más aplaudidas ha sido Emma Watson quien en 2017 se transformó en Bella para la película de ‘La Bella y la Bestia’.

En ese entonces los fanáticos aseguraron que su interpretación fue impecable y se ajustaba a la verdadera historia de la princesa.

Mulán

Liu Yifei es Mulan de carne y hueso. Foto: Pinterest

Esta ha sido otra de las historias que Disney ha decidido lleva a la vida real. En 2020 la actriz Liu Yifei se convirtió en la princesa asiática.

El remake sufrió varias modificaciones al añadir personajes nuevos y prescindir de algunos emblemáticos, por lo que recibió algunas críticas.

La Bella Durmiente

Elle Fanning como Aurora. Foto: Pinterest

Elle Fanning ha sido la encargada en darle vida a la ‘Aurora, La Bella Durmiente‘ en la película de Maléfica.

Jasmine

Naomi Scott es la nueva Jasmine. Foto: Pinterest.

Naomi Scott, fue la actriz británica que se puso en los zapatos de la princesa Jasmine en el remake de la película de ‘Aladdin’, estrenada en 2019.

La Cenicienta

Camila Cabello interpretará a La Cenicienta. Foto: Pinterest

Amazon Prime decidió darle pelea a Disney y sacará su versión de La Cenicienta. La actriz Camila Cabello será la nueva Cinderella.

