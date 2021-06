La Liendra y Yeferson Cossio se declaran “guerra” en redes sociales por concursos

Los influencers colombianos Yeferson Cossio y La Liendra protagonizaron una nueva “guerra” en redes sociales. A través de sus historias en Instagram ambos se lanzaron indirectas bien directas.

Sin necesidad de dar nombres, cada uno dejó en claro que sus declaraciones iban dirigidas hacia el otro. Todo emepezó este lunes, cuando Mauricio Gómez comenzó a promocionar sus famosos concursos en redes y a desestimar con varios comentarios los de los otros influencers.

El influencer pereirano ha protagonizado varias pólemicas en redes sociales. Foto: Instagram @la_liendraa

La Liendra lanza indirectas a Yeferson Cossio y sus concursos

Según La Liendra, las personas deben comprarle a él sus cupos para los concursos y no a otros creadores de contenidos. El pereirano asegura que él es el único que brinda una total confianza al cliente.

También aseguró que los seguidores que él promete los cumple. Asimismo agregó que de no ser así, el firma un documento para que puedan tomar acciones legales en contra en caso de fallar.

Pero lo que más llamó la atención de los internautas fue las indirectas que lanzó el novio de Dani Duke. Aunque no nombra directamente a Yeferson Cossio, está más que claro que su mensaje fue contra él.

“Yo dejo de hacer historias un día y la gente me extraña, porque yo no me volví famoso ayer, antier, ni hace un mes. La Liendra lleva siendo uno de los mejores hace 3 años, ya que todos los días me levanto a hacer cosas diferentes”, dijo La Liendra.

“Yo me reconozco por mi trabajo, porque soy familiar y amo a mi madre, porque me la guerreo y no salgo a hacer algo loco. No nos interesa pasar métricas porque aquí se trata de calidad y no de cantidad”, agregó.

La contundente respuesta de Cossio

Por su parte, la respuesta del modelo antioqueño no se hizo esperar. Yeferson Cossio apareció en sus historias de Instagram para defenderse de los argumentos de La Liendra.

El influencer aseguró que toda la pólemica se trata de una estrategia de La Liendra para vender sus cupor pero que él no lo necesita porque ya está copado.

“Yo soy de los que piensa que el sol sale para todos y pues si tenemos tantos seguidores no debería importar que hagamos los sorteos a la vez. Yo voy súper bien con mis ventas y no necesito tirar, pero vamos a tirarnos, ya que a ambos nos encanta”, inició diciendo Cossio.

El influencer antioqueño exhibió hace poco el lujoso carro deportivo que adquirió. Foto: Instagram @yefersoncossio

“Entiendo lo que dicen ahí, de una persona que se hace famosa de la nada. Y yo también estaría así de ardido si llevo años dándole a esto y llega un bobo en año y medio y me destrona, porque si nos ponemos a contar números yo soy quien más seguidores tiene. ¡Comparen a ver quién es quién!”, puntualizó.

Del mismo modo, Yeferson dijo que él no necesita pedir ayuda prara realizar los concursos. “Y lo más importante: yo hago mis sorteos solito y soy el que más seguidores da. A mí no me toca ir a llorarle a otros influenciadores para que se junten. Indiscutiblemente, soy el que más da y ustedes pueden elegir en quién invierten su dinero”, aseguró.

¿La Liendra está mandando a cerrar cuentas en redes?

Yeferson Cossio lanzó una indirecta que dejó impresionados a los internautas. El influencerr habló sobre la suspensión de las cuentas en Instagram que se ha venido dando entre famosos colombianos últimamente.

Sobre este asunto, el antioqueño aseguró que “hay una persona con muchos seguidores” que ha ocasionado esto.

“Yo soy partner de Facebook y ustedes lo pueden notar: verifiqué a los míos, si borran una cuenta de Instagram yo la recupero y demás, entonces sé que hay ciertas personitas que están mandando a cerrar cuentas, como la de Castro, mi hermanita o Calderón, y hasta han intentado con la mía que está blindada. Entonces si alguien me tira yo le hago cerrar la cuenta de esa persona”, detalló.

Para finalizar, Yeferson Cossio aseguró que podían seguir lanzándose indirectas o sencillamente hacer sus sorteos tranquilos.

“Hay dos opciones: una es que nos seguimos tirando y muestro los audios en los que me lloran para que le ayude, o nos quedamos calladitos y cada uno vende por su lado”, cerró el influencer.

Te puede interesar:

El mensaje de La Liendra para defender su trabajo como influencer: «Critican pero no les da, sigan en sus oficinas»

Los nuevos proyectos de Daniella Álvarez: Un libro y donar prótesis a los más necesitados

Flores, cartas y dibujos: Los tiernos regalos que Sandra Barrios recibió de sus hijos por su cumpleaños