El mensaje de La Liendra para defender su trabajo como influencer: “Critican pero no les da, sigan en sus oficinas”

Al parecer La Liendra se cansó de recibir criticas por ser influencer y a través de las redes sociales lanzó un contudente mensaje lleno de indirectas. El pereirano en varias oportunidades ha reiterado que creció de una manera muy humilde y con pocos recursos ecónomicos.

Sin embargo, actualmente tiene una vida llena de lujos y sobre todo ha ayudado mucho a su mamá a quién le agradece siempre su sacrificio por sacarlo adelante. En una de sus publicaciones compartió con sus seguidores el humilde hogar donde ambos vivían antes y lo comparó con las casas que le ha comprado.

Hace unas semanas atrás, tras un ronda de preguntas y respuestas en Instagram el influencer le reveló a sus fans cuanto gana al mes. “Yo tengo una empresa, es mía. Yo soy el jefe, pero me trato como un trabajador más y me pongo un sueldo mensual de 5 millones de pesos”, respondió.

“Gano bien porque mi trabajo está de moda, ¿entienden?”, afirmó aclarando que a esa cifra se le suman los pagos por hacer publicidad en redes sociales. “No nos mintamos, ahora lo que está moviendo el mundo son los seguidores y gracias a Dios en eso me muevo muy bien”, agregó.

El influencer suma 6 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_liendraa

La Liendra defiende su trabajo de críticas

Recientemente, a través de sus historias de Instagram Mauricio Gómez, conocido en redes como La Liendra defendió su trabajo. Junto a una imagen de él, el novio de Dani Duke escribió un mensaje que generó diversas opiniones.

“Me alegra ver cómo el que en algún momento dijo que hacer videos y entretener en Instagran era fácil frustrado por que nadie ve su contenido”, inició diciendo el creador de contenidos.

El último viaje del influencer junto a su pareja Dani Duke fue a Dubai. Foto: Instagram @la_liendraa

“Pocos respetan mi profesión pero me alegra saber que también pocos logran dedicarse a esto. Critican pero no les da, sigan en sus oficinas o recibiendo órdenes que esto no es tan fácil como tú lo crees ingenuo”, agregó

Del mismo modo, añadió que no se trata solo de ganar fama sino saber cuidarla, al parecer este mensaje llevaba varias indirectas pero no se sabe hacía quién.”Subo cualquier bobada y me vuelvo famoso… lo quiero es ver. Otra cosa, volverse famoso es fácil, sostenerse es el verdadero reto”.

El influencer mandó a sus fans a salirse del molde

Mauricio Gómez añadió a su mensaje que pese a que ser influencer no es algo que se enseñe en el colegio no quiere decir que se deba desprestigiar este oficio.

“Que porque en el colegio no te enseñan a crear contenido no significa que esto que hago no se debe respetar. La inteligencia no se mide por materias ni por cartones, tú eres bueno en algo más que en estudiar”, aseguró.

También, dijo que las personas juzgan a aquellos que se salen del molde y se dedican a este tipo de oficios fuera de lo común. “El mundo que te critica si te sales del sistema porque no quiere gente diferente sino copias”, dijo.

“Por eso nunca permitas que un profesor te diga que no serás alguien porque perdiste una materia, solo no eres bueno en eso pero si en muchas otras cosas más”, aconsejó.

“Sigue tus locuras y tu instinto así no tenga nada que ver con lo normal. El mundo está lleno de gente normal y de empleados. Cree en ti deja de luchar por los sueños de otro y lucha por los tuyos”, cerró.

Muchos criticaron su mensaje

La cuenta de @rechismes compartió las declaraciones del colombiano y los comentarios no se hicieron esperar, la mayoría en contra de su postura.

“Si mañana mark Zuckerberg decide cerrar todas las plataformas ¿que sería de él? ¿Qué sería de su falta de estudios y títulos?”, “No importa cuánto ganen, crear contenido no es una profesión”, “Si fuera una persona que no alardeara de su progreso, se lo acepto pero cuando sube trata de creerse más que los demás”, y “Definitivamente la falta de educación no la compra nada”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

