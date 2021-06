Martín Bello sacó a la luz las fotos de cómo quedó tras ser golpeado en el set por Diego Boneta

Martín Bello quien interpretó al tío ‘Tito’ durante Luis Miguel: la serie, sacó a la luz los moretones que le ocasionó Diego Boneta durante la grabación de una de las escenas.

El momento se llevó a cabo en febrero de 2020 cuando rodaban una de las escenas donde el actor descubría que su madre (Marcela Basteri) se reunió con él antes de su desaparición.

Ante los golpes que recibió el español advirtió que buscará avanzar legalmente.

Bello ofreció una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’ en donde relató que que sufrió hematomas en el área del pecho y la espalda.

Los golpes habrían sido de tal magnitud que terminó en el hospital y salió con un collarín.

“Ya en un momento no era interpretación, me estaba agrediendo de verdad. Es donde ahí yo me veo el pecho amoratado, me asustó. Hay muchos testigos de esto”, contó.