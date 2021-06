Diego Boneta y Poncho Herrera se reúnen luego de 13 años: desatan suspiros en las fans

Más de 13 años pasaron para el reencuentro de algunos de los galanes más recordados de la famosa serie juvenil, Rebelde: Diego Boneta y Alfonso Poncho Herrera, quienes sorprendieron con una memorable postal a las fanáticas de la producción que luego derivó en grupo musical.

Ambos, emocionados con tal reunión, no dudaron en compartirla en sus perfiles de redes sociales, levantando miles de comentarios después de ambos consolidarse en la industria y ser parte de los artistas mexicanos más internacionales.

Diego Boneta (izquierda) y Poncho Herrera (derecha) en sus papeles dentro de Rebelde.- Instagram @telenovelasyfamosos.

Diego Boneta y Poncho Herrera le recordaron a los fans los viejos tiempos

En aquel entonces encarnaban a Rocco Bezauri y a Miguel Cervera, respectivamente, dos estudiantes del exclusivo colegio Elite Way School, donde se desarrollaron sus aventuras que se convirtieron en un antes y después en sus carreras.

“Poncho Herrera no puedo creer que hace trece años no nos veíamos y, sin embargo, siento que fue ayer hermano. ¡Qué gusto verte!”, escribió el intérprete de Luis Miguel en Netflix.

Ambos actores compartieron la misma postal en sus redes sociales.- Instagram @diegoboneta.

Por otro lado, el actor de Sense8 le devolvió el gesto con cariño similar. “¡Qué placer verte y hablar de tantos recuerdos! Te quiero y te admiro Dieguito”, dijo.

Con las fotografías del momento, Diego Boneta y Poncho Herrera provocaron más de 200 mil me gusta en Instagram, según Hola, y comentarios como: “No sé a quién amo más”, “Eternos Miguel y Rocco”, “¡Cuántos recuerdos lindos de esa época!”, “Mis dos favoritos juntos”, entre otros.

Rebelde, la mejor vitrina para su talento

Actualmente Diego Boneta interpreta a Luis Miguel.- Instagram @diegoboneta.

Desde que ambos estuvieron en la producción de Televisa de 2004 a 2006, participaron en grandes proyectos más adelante. Tanto Diego Boneta, que está próximo a comenzar con las grabaciones del remake de la exitosa cinta de 1991, The Father of the Bride, mientras que Poncho Herrera se encuentra grabando un proyecto radicado en Georgia, Estados Unidos, del que prometió pronto contar más.

