Danna Paola rompe el silencio sobre sus fotos con Alex Hoyer y confirma que sí hay amor

Después de mostrarse reacia a hablar de su vida amorosa públicamente y negar que hubiese un noviazgo tras la publicación de varias fotos románticas con Alex Hoyer en Ibiza, Danna Paola se sinceró ante sus fans y confirmó que en realidad sí hay un romance con el cantante.

Sin embargo, aseguró que está tomándose la relación con calma, por lo que todavía no sostienen un vínculo formal, pero aseguró que todo va viento en popa con el estadounidense de 23 años.

Danna Paola está saliendo con Alex Hoyer desde hace un tiempo

Y también, confirmó para Ventaneando, que no quiere adelantarse a los hechos porque la vida le ha enseñado a no abrir su corazón tan fácilmente. “Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no?”, comentó en el programa.

El cantante estaría con Danna Paola desde diciembre de 2020.- Instagram @dannapaola.

“La vida te presenta personas y para mí Alex, de verdad, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón (…) la estamos pasando bien”, agregó durante la charla.

En el mismo orden de ideas, Danna Paola fue cuestionada sobre si ve en Alex Hoyer a una potencial pareja con la cual formalizar una relación e incluso llegar al altar, a lo que dijo que todavía no ha pensado en ello.

La mexicana todavía no ha hecho oficial su noviazgo.- Instagram @dannapaola.

“Cuando ya me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras, relax, yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí, pero es un gran niño, súper talentoso”, elogió al famoso por participar en La Voz México 2014.

Con esto, la intérprete de Mala Fama y Oye Pablo confirma las informaciones que surgieron desde el pasado mes de diciembre cuando se les empezó a relacionar amorosamente.

