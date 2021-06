El épico momento de Los Backstreet Boys aprendiendo a bailar ‘bye bye’ de Nsync

Aunque por mucho tiempo se pensó que las boy bands más famosas de los años 90, Backstreet Boys y NSYNC eran rivales, los integrantes han aclarado 30 años después que son grandes amigos.

A través de las redes sociales los cantantes de las icónicas agrupaciones sorprendieron al aparecer bailando el tema By bye bye de NSYNC.

Su unión se debe al nuevo proyecto Back-Sync donde trabajarán en conjunto para crear la versión reducida de un supergrupo de boy band para una actuación en Grove.

Así lo dieron a conocer Lance Bass y Joey Fatone, de NSYNC, y AJ McLean y Nick Carter, de Backstreet Boys quienes interpretaran sus más grandes temas como I Want It That Way y Bye Bye Bye.

Los Backstreet Boys y NSYNC como nunca pensaste verlos

El encargado de dar a conocer el vídeo fue Lance Bass en su cuenta en Instagram, donde se puede apreciar al cuarteto ensayando el baile.

“¡Enseñar a @backstreetboys el baile #ByeByeBye fue un viaje!”, escribió junto al audiovisual en Instagram.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar y aplaudir el encuentro con gran nostalgia.

“El mejor Crossover que he visto hasta el momento. Mi juventud resumida en un vídeo”, “Tanto pelear unas fans contra otras en aquella época !!!! ¿Chicas! Ya podemos hacer las paces?”, “Omg!!!!😍😍😍 mi corazón adolescente está feliz”, “Nunca pensé ver esto”, comentaron algunas fanáticas.

Sin embargo, los cantantes se han encargado de colgar otras publicaciones donde aparecen juntos en sus redes y han divertido a más de uno.

McLean compartió un vídeo en su Instagram donde él y sus colegas musicales recrean una escena de la serie Friends: cuando Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston) y Chandler (Matthew Perry) intentan transportar un sillón con poca fortuna.

¿Se unirá Justin Timberlake?

En una entrevista con la revista Variety McLean señaló que Justin Timberlake sería bienvenido a este nuevo proyecto.

“Cuantos más, mejor. Los fanáticos todavía quieren una gira de Backstreet y NSYNC, pero tenemos que ser los 10. Es la única forma de hacerlo funcionar”, dijo.

