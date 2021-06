Así fue como Andrea Meza dejó callados a quienes critican su noviazgo

Después de que Andrea Meza ganó la corona de Miss Universo, ha sido blanco constante de críticas por su vida privada.

No sólo sigue presente la discusión sobre si merecía la corona sino que además, todos parecen estar muy pendientes de lo que hace en su tiempo libre.

Meza ha sido objeto de críticas por la relación que tiene con Ryan Antonio, un norteamericano de 32 años con quien comenzó a salir tras ganar el certamen.

La joven originaria de Chihuahua dio a conocer un comentario que señalaba que si lo que quería era “andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más”.

El comentario hace referencia a que debería concentrarse en su labor como Miss Universo y no en estar con su novio.

Además de compartir el comentario, Andrea contestó de la forma más elegante, argumentando que cada quién decide cómo manejar su vida privada.

Al mismo tiempo, destacó uno de los grandes estigmas que enfrentan las mujeres en el ambiente laboral y es que muchos consideran que si una tiene pareja o familia, entonces no puede ocupar un puesto importante porque no está lo suficientemente comprometida.

“El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ´distraída´. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, escribió Andrea.