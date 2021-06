Coté López tras problema en uno de sus ojos: “Está mucho mejor”

Hace unos días, Coté López presentó molestias en uno de sus ojos producto del uso extendido de lentes de contacto. Los dolores eran tan fuertes, que incluso tuvo que acudir al médico para tratar su problema.

“Miren mi ojo, no sé lo que me pasó, ya me saqué el lente de contacto y no lo puedo mantener bien abierto“, dijo a través de sus historias, evidenciando la irritación que experimentó en el globo ocular.

Tras esperar varias horas, la autora de “Tú tampoco eras para mí” no presentó mejorías y decidió acudir a la clínica. Al regresar a su hogar, explicó que tenía úlceras, por lo que le recetaron analgésicos y antibióticos. “¿Ven que yo no estaba alharaqueando? Si me dolía de verdad y eso fue por el lente de contacto. Para que aprendan ustedes por lo menos, yo no aprendo”, dijo, indicando que se operaría.

Coté López actualizó su estado de salud y agradeció la preocupación

Después de dar a conocer su dolencia, Coté López apareció nuevamente en redes sociales, aunque esta vez con novedades sobre su estado de salud. “Oye, muchas gracias porque me están preguntando por el ojo. Ya está mucho mejor. O sea, no me puedo poner igual el lente de contacto de este lado (en el ojo afectado), ando solamente con el lente de este lado”, dijo a través del formato historias.

“Menos mal que justo la visión más mala la tengo en este (donde no tiene irritación), entonces veo borroso pero… Ah, ya. Muy latera. La cosa es que muchas gracias. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí, pero ya no está tan rojo“, agregó.