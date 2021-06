Coté López terminó en la clínica tras presentar fuertes dolores: “Me voy a operar”

La tarde del lunes, Coté López se manifestó a través de historias para dar cuenta de los dolores que experimentó en uno de sus ojos. Según explicó la modelo y empresaria, las molestias se originaron debido al uso extendido de sus lentes de contacto, lo que le produjo una irritación en la zona.

“Miren mi ojo, no sé lo que me pasó, ya me saqué el lente de contacto y no lo puedo mantener bien abierto“, dijo en uno de los videos, en el que su ojo parecía más pequeño e irritado que el otro. Luego de esperar algunas horas, la autora de “Tú tampoco eras para mí” publicó un nuevo registro, indicando que no había presentado mejorías.

Coté López experimentó fuertes dolores en uno de sus ojos – Instagram

“Sigo aquí, muriendo del dolor, para que ustedes aprendan también a sacarse los lentes de contacto en la noche. No sea hueón. No haga como yo”, indicó, precisando que el episodio ya se había repetido en el pasado. “Es por justamente tener el lente de contacto tanto rato, que hace mal al ojo”, dijo, revelando que acudiría al médico por ayuda.

Al llegar a la clínica, Coté López señaló que “fuera de broma esta cuestión duele mucho“. Posteriormente, regresó a su casa y entregó detalles sobre su diagnóstico. Según explicó, tenía úlceras, por lo que le recetaron analgésicos y antibióticos. “¿Ven que yo no estaba alharaqueando? Si me dolía de verdad y eso fue por el lente de contacto. Para que aprendan ustedes por lo menos, yo no aprendo. Me voy a operar al final”, dijo, asegurando que optará por la cirugía.