Bárbara de Regil responde a nutriólogo tras recibir amenazas

Bárbara de Regil sigue en la mira luego de que el nutriólogo Aries Terrón denunciara que estaba siendo hostigado por exponer que su proteína Loving It es un producto milagro y por ende, ilegal.

“Desde 2016 me dedico a crear contenido basado en mi vivencia típica del lado de la nutrición y el año pasado mandé a analizar la proteína de una actriz (Bárbara de Regil) que resultó ser una completa estafa. Estuvo fuera de mis manos, simplemente es lo que encontró el laboratorio”, sentenció Terrón en Instagram.

El video en el que Terrón habló de los componentes de dicho producto fue publicado en mayo de 2020 y aseguró que no eran saludables como rezaba la etiqueta.

La polémica estalló cuando este denunció que “cierta personalidad” estaba muy enojada y que había “autoridades coludidas” que lo estaban hostigando en su domicilio y obligando a dar de baja sus redes sociales.

Usuarios de redes sociales, incluyendo médicos, apoyaron al especialista. Tras recibir varias denuncias por contenido fraudulento, Instagram suspendió por unas horas la cuenta de Loving It .

Tras ser reactivada, Bárbara de Regil publicó una serie de historias en las que se lee el mensaje:

“Ojalá todos tuviéramos más criterio y nos atreviéramos a compartir, hablar o comentar algo cuando NOS CONSTA o CON PRUEBAS. Y no sólo con suposiciones”

Bárbara de Regil asegura que ha recibido amenazas

La actriz no había dado declaraciones pero el miércoles por la noche compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se dirigió a Aries.

“Querido Aries no te conozco pero obvio me enteré de ti hace un año por los ataques y reseñas que hiciste sobre mi persona, mi proteína” sentencia.

De Regil reveló que tras las acusaciones del especialista, tanto ella como su familia han estado recibiendo amenazas.

“Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo. Mi familia también. Mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo. Si ustedes vieran los mensajes que llegan, me amenazan que me van a violar, que me van a matar, que va a matar a mi hija…”

“Y por supuesto que voy a meter mis denuncias pero no en contra de ti aries sino en contra de todas las personas que vulneran a una mujer como lo hiciste tú”

La actriz también aseguró que desde antes de la publicación del video de 2020 ya había tenido problemas con Aries pues este, sin aún conocer su producto, ya lo había desacreditado.

“…Tú (Aries) que por el simple hecho de que soy una mujer y soy actriz, diste por hecho que mi producto sería malo y que yo era una pendeja. Por eso, hace un año te dije que sabrías de mí en poco tiempo, pues te restregaría en la cara los resultados del éxito de mi proteína”.

Bárbara mostró todos los permisos en regla que tiene para vender su proteína.

“¿Sabes qué es verdaderamente relevante para mi? La opinión de la COFEPRIS y la FDA y todos los expertos involucrados en Loving It “

Bárbara de Regil terminó el video diciendo que perdonaba al nutriólogo, pues quería darse a conocer.

“Pero sabes qué, te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas- Como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo: todo por hacerte famoso. Tú ganas, me ganaste, estás feliz. Te deseo el éxito siempre”.

