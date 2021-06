Bárbara de Regil enfrenta consecuencias tras las denuncias a su proteína

Bárbara de Regil ha estado en la mira luego de que el nutriólogo Aries Terrón denunció que lo había amenazado tras revelar que la proteína Loving It es un producto milagro.

“Desde 2016 me dedico a crear contenido basado en mi vivencia típica del lado de la nutrición y el año pasado mandé a analizar la proteína de una actriz (Bárbara de Regil) que resultó ser una completa estafa. Estuvo fuera de mis manos, simplemente es lo que encontró el laboratorio”, reveló.

Hace poco más de un año, Terrón hizo un video para su canal de Youtube en el que habló de los componentes de dicho producto y aseguró que no eran saludables como reza la etiqueta.

Youtube

De acuerdo con el especialista, la proteína de Bárbara de Regil es ilegal, ya que de acuerdo a lo establecido por la Normativa Oficial Mexicana (NOM), se trata de un producto milagro y no un suplemento alimenticio.

Ahora, a través de una serie de videos en su cuenta de Instagram y sin mencionar a la actriz, el especialista reveló que estaba recibiendo amenazas de “cierta personalidad” que estaba muy enojada.

También agregó que había “autoridades coludidas” que lo estaban obligando a dar de baja sus redes sociales. “Parece que el tráfico de influencias en México llega a niveles que nunca me hubiera imaginado”, dijo.

Instagram

Aunque aún no se sabe si habrá acciones legales, la influencer ya ha enfrentado las consecuencias de las denuncias de los usuarios en redes sociales.

Fue a través de Twitter e Instagram que los internautas iniciaron un movimiento para defender a Aries Terrón. Una de las acciones que tomaron fue denunciar la cuenta oficial de Loving It en Instagram.

Por la mañana, la plataforma había suspendido dicha cuenta por infringir las normas de la red social. Es así como por unas horas, la página aparecía como “pagina no disponible” lo que hizo pensar a muchos que se estaba haciendo justicia por tratarse de un fraude.

Aunque la cuenta fue reactivada, se demostró el poder que tienen los internautas como consumidores.

De Regil no ha dado declaraciones directas pero compartió una imagen que reza:

“Ojalá todos tuviéramos más criterio y nos atreviéramos a compartir, hablar o comentar algo cuando NOS CONSTA o CON PRUEBAS. Y no sólo con suposiciones”

De acuerdo con Terrón, otra de las consecuencias que enfrentó la polémica actriz fue la diminución de ventas.

“Esto le pegó mucho en sus ventas. Su proteína la sacó en marzo de 2020 y el video se publicó en mayo de 2020. En esos tres meses vendió 10 mil proteínas y desde entonces ha vendido como 3 mil o 4 mil lo cual es muy bajo para sus números”, sentencia en el video.

Tras la denuncia, Bárbara de Regil siguió promoviendo su producto

La actriz compartió en sus historias de Instagram una serie de videos hablando de cómo transformó su cuerpo gracias a un cambio en su estilo de vida y el consumo de su proteína.

“No existe nada más que esto (señalando su proteína). Esto me ha ayudado a no hincharme, me da energía y me quita el antojo”, afirmó De Regil.

La actriz aseguró que cuando consumía otra proteína, estaba hinchada y que cuando creó la suya observó que no había tales consecuencias.

La actriz mostró la imagen de un documento de laboratorio aprobado por la COFEPRIS para respaldar que su producto cumple con todas las normas obligatorias de salud. Aunque no se ve con claridad, asegura que tiene todas las certificaciones y que si le preguntas a tu médico, te dirá “adelante”.

Más de este tema

Bárbara de Regil se va contra nutriólogo que “desmintió” su proteína

Influencers piden “perdón” y es momento de que asuman el poder de su opinión

Por qué dejar de seguir influencers me cambió la vida

Te recomendamos en video